Banhos de descarrego da Umbanda para cada dia da semana

Banhos de descarrego da Umbanda - 19 opções diferentes

Banhos de descarrego da Umbanda para Segunda Feira

Para começar bem a semana, um dos banhos de descarrego da Umbanda mais indicados é o de alfavaca . Essa erva é concentradora de vibrações positivas e de cura.

Banhos para Terça Feira

Para começar a terça-feira com muita firmeza e determinação, aposte no banho de Cipó Caboclo . Ele traz a sensação de segurança, proteção e direcionamento à sua vida.

Banhos de descarrego da Umbanda para Quarta Feira

Para abrir seus caminhos e ter uma semana direcionada, produtiva e sem problemas rondando, sugerimos um banho de abre caminhos na quarta de manhã, vai te ajudar a manter o foco, aproveitar as oportunidades e evitar conflitos.

Para fugir da apatia, sugerimos um banho de calêndula com gengibre , que dão ânimo e estimulam a energia individual.

Banhos para Quinta Feira

Os banhos e defumações com alecrim são os mais utilizados nos banhos de descarrego da Umbanda para elevar a espiritualidade, trazer iluminação ao espírito.

Banhos para Sexta Feira

Indicamos o banho de alfazema , que traz paz de espírito e resolução para problemas pendentes. Além disso, tem um aroma natural delicioso!

Fizemos uma seleção das melhores ervas parapara tomar em cada dia da semana. Veja quais os banhos mais adequados à vibração do dia e do Orixá ou entidade correta.O intuito desse artigo é apenas orientar quanto às ervas que combinam com a energia do dia. Essa não é uma lista única, existem outros banhos indicados para cada dia, essa é apenas uma seleção que a Equipe WeMystic fez com muito carinho para nossos leitores. Eles irão ajudar a manter o equilíbrio energético, trazer a cura e ativar o ânimo para todos os dias da semana. As ervas indicadas abaixo podem ser utilizadas separadamente ou em combinação. Por serem ervas de caráter morno ou equilibradoras, elas podem ser usadas sem preocupação com bom senso ao ser empregada com intervalo mínimo de 24 horas.Quarta-feira é o meio da semana e por isso um dos dias que mais precisamos tomar banhos de descarrego da Umbanda. As energias da segunda-feira se arrastam e parece que o fim de semana não chega nunca? Basta tomar um desses banhos indicados abaixo e tudo vai ficar melhor.Quinta-feira é dia de abrir a nossa visão e elevar a nossa espiritualidade:Lembrando que essas ervas se relacionam com os orixás que regem esse dia da semana, você pode realizar o banho com apenas uma ou combina-las de acordo com o seu campo de atuação.A sexta é o dia de trabalhar a aceitação e compreensão de perdas.Este artigo foi livremente inspirado nesta publicação e adaptado ao Conteúdo WeMystic.