Fases da Lua 2025 — Calendário, tendências e previsões para o seu ano

Fases da Lua em 2025: datas, padrões e tendências

Calendário Lunar 2025 - todas as fases da Lua 2025

Fases da Lua Nova 2025: 29 janeiro / 27 fevereiro / 29 março / 27 abril / 27 maio / 25 junho / 24 julho / 23 agosto / 21 setembro / 21 outubro / 20 novembro / 19 dezembro

Fases da Lua Crescente 2025: 06 de janeiro / 05 de fevereiro /06 de março /04 de abril / 04 de maio / 03 de junho /02 de julho / 01 de agosto / 31 de agosto /29 de setembro / 29 de outubro / 28 de novembro / 27 de dezembro

Fases da Lua Cheia 2025: 13 de janeiro / 12 de fevereiro / 14 de março / 12 de abril / 12 de maio / 11 de junho / 10 de julho / 09 de agosto / 07 de setembro / 07 de outubro / 05 de novembro / 04 de dezembro

Fases da Lua Minguante 2025: 21 de janeiro / 20 de fevereiro / 22 de março / 20 de abril / 20 de maio / 18 de junho / 17 de julho / 16 de agosto / 14 de setembro / 13 de outubro / 12 de novembro / 11 de dezembro

Durante as, muitos aspectos da vida podem ser modificados e planos podem ser postos em prática. A influência lunar remonta a tempos antigos, e ainda hoje é um importante norte para a tomada de decisões. Veja como se orientar e planejar o ano com base no poderoso corpo celeste. Não deixe de conferir aqui o significado espiritual das 8 fases lunares Para muitas pessoas, as fases da Lua são referências para a realização de rituais , de investimentos, para tentar engravidar ou até mesmo cumprir simples tarefas do dia a dia, como cortar os cabelos ou pescar . Com duração de, as quatro fases da Lua em 2025 representam propósitos diferentes para a realização de planos ou simplesmente a reflexão de atos e pensamentos. Confira as características de cada fase lunar e em quais dias do ano elas terão início.Confira, a seguir, as fases da Lua para o ano de 2025.O grande encontro do Sol com a Lua. A primeira das quatro fases da Lua, chamada de Nova, dá início a uma lunação, ou seja, o momento que nosso satélite natural se encontra no mesmo signo que o astro-rei. Assim como seu nome sugere, é sabido que essa é a fase ideal para; uma vez que marca o nascimento de um novo ciclo, em que você poderá alçar voos que vêm planejando (e adiando) há algum tempo. Ainda que a Lua se encontre praticamente invisível no céu durante essa fase, o período é favorável para dar o pontapé inicial e obter sucesso em novas empreitadas — mas existem ressalvas quanto a isso . Afinal, você ainda terá três dias após o início da Lua Nova para refazer, finalizar, limpar e entregar últimos ajustes. Seus sonhos, intenções e projetos apenas começarão a tomar forma. Pois é, muito provavelmente até agora você aprendeu que a Lua Nova é o momento de iniciar e de começar a estruturar seus planos para as semanas seguintes. Mas aqui ainda temos uma energia muito poderosa de encerramento presente, então aproveite paraonde forem necessários. E aí então, conseguirá, plenamente, implementar as suas intenções para o Universo, rumo a um novo ciclo. Nesta fase, também ocorrerá um aumento quase que repentino da sua energia vital; que segue impulsionada desde a fase Nova até 1/4 da Lua Crescente. Tire proveito disso, ao mesmo tempo em que começa a tirar os planos do papel. Atenção extra para os dias 29 de março, 27 de abril e 27 de maio, pois nesses três dias teremos Superluas Novas no céu — o momento perfeito para rituais e manifestações.Em um ciclo lunar de quatro fases, aé o segundo estágio. Esse momento nos remete a uma necessidade de olhar ao seu redor — e até para trás, em alguns casos — a fim de. Pense novamente neles, e avalie se vale a pena retomá-los. O período deve colocar diante de você a necessidade de tomar providências que foram postas de escanteio no passado. Talvez começar agir de forma diferente com as pessoas, ou organizar de vez aquela viagem que ficou só no papel. Lembrando que essa é uma fase bastante propícia também para a realização de projetos de longo prazo. Este é o momento ideal para começar a investir em seus sonhos e empreendimentos com amor; em suas próprias obras e, por que não, em seus relacionamentos. E não perca tempo! Três dias antes da Lua Cheia, é a hora perfeita para ficar de olhos bem abertos! Este é o momento de maior impulso para lançamentos e expansão —. Nessa fase, segredos são descobertos com mais facilidade. Então, se deseja descobrir algo, agora é o momento; mas se é você quem deseja esconder ou omitir algo,Para alguns, o fascínio; para outros, o mistério. Aé, de fato, muito bela e enigmática, mas seu brilho intenso e hipnotizante representa muito mais do que um momento de vislumbre. Essa é a fase mais emotiva de todas, propiciando os assuntos do coração. Durante a Lua Cheia, é comum se sentir mais suscetível às emoções , e agir por meio delas também. Portanto, da mesma forma em que esse é um momento agradável para lidar com familiares e amores, pode serRompimentos são muito frequentes durante essa fase, que enaltece tudo o que não está dando certo, e direciona situações e relações ao fim. Procure planejar com bastante cuidado todas as suas ações. Tudo o que demandar decisões importantes e racionais deve ser manejado com cautela, para que as emoções não te levem para o caminho errado. A Lua Cheia também é o momento em que respostas e resultados chegarão ao seu ápice. Tudo será revelado e/ou descoberto durante essa fase — inclusive os segredos que você ou alguém emitiu (ou trabalhou por debaixo dos panos) durante a Lua Crescente. Vale também ressaltar que durante a Lua Cheia também podemos ser surpreendidos por um evento chamado Superlua. Como seu nome já sugere, o fenômeno astronômico consiste na Lua aparecer maior e mais brilhante no céu do que o normal. Além da fase lunar, isso ocorre quando o nosso satélite natural está mais próximo da Terra em sua órbita elíptica. A proximidade extra faz com que ela pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que em seu Apogeu (o ponto mais distante da Terra em sua órbita). Em 2025, o fenômeno durante a Lua Cheia poderá ser visto e sentido (já que as energias são ainda mais favoráveis para a realização de rituais e mentalizações) apenas duas vezes no ano, sendo nos dias 05 de novembro e 04 de dezembro.Também como sugere seu nome, aé a fase final de um ciclo lunar. Com ela, temos a chegada de um período de encerramentos, os quais abrangem diversos setores da vida. Durante a Lua Minguante, você poderá entrar num período mais reflexivo, especialmente sobre os atos e pensamentos que lhe ocorreram nas fases lunares anteriores.Quais foram as mudanças e objetivos atingidos? Para que você continue traçando novas metas no futuro, é preciso tirar um tempo para fazer uma espécie de “balanço” de tudo o que vem trabalhando interna e externamente nas últimas semanas. Três dias após o início da fase Minguante , busque se dedicar mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento e ao discernimento para julgar e decidir sem cometer injustiças. A Lua Minguante não é um bom momento para iniciar projetos e desafios, mas sim ponderar, planejar e até relaxar. Livre-se do estresse e, após 1/4 Minguante, dedique-se aos cortes, às limpezas e encerramentos. E se até agora você soube poupar, preservar e investir, agora é a hora em que a multiplicação dos recursos ocorre. Pode não parecer, mas essa fase épara quem deseja. E não se esqueça! Três dias antes do início da Lua Nova é o momento perfeito para fazer e planejar em segredo, com privacidade. Se você não quer que ninguém descubra suas estratégias e "peripécias", agora é a hora. Essa também é a fase conhecida como Balsâmica, a qual enaltece nossos dons e talentos. Se você for uma pessoa sensitiva, é muito provável que a incidência de sonhos premonitórios e presságios seja mais frequente.