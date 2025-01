Melhor Lua para plantar em 2025: confira as dicas de planejamento

Lua Nova para plantar em 2025

Em 2025, você terá a chegada da Lua Nova nos seguintes dias: 29 janeiro / 27 fevereiro / 29 março / 27 abril / 27 maio / 25 junho / 24 julho / 23 agosto / 21 setembro / 21 outubro / 20 novembro / 19 dezembro

Lua Crescente para plantar em 2025

Em 2025, você terá a chegada da Lua Crescente nos seguintes dias: 06 de janeiro / 05 de fevereiro /06 de março /04 de abril / 04 de maio / 03 de junho /02 de julho / 01 de agosto / 31 de agosto /29 de setembro / 29 de outubro / 28 de novembro / 27 de dezembro

Lua Cheia para plantar em 2025

Em 2025, você terá a chegada da Lua Cheia nos seguintes dias: 13 de janeiro / 12 de fevereiro / 14 de março / 12 de abril / 12 de maio / 11 de junho / 10 de julho / 09 de agosto / 07 de setembro / 07 de outubro / 05 de novembro / 04 de dezembro

Lua Minguante inibe as pragas

Em 2025, você terá a chegada da Lua Minguante nos seguintes dias: 21 de janeiro / 20 de fevereiro / 22 de março / 20 de abril / 20 de maio / 18 de junho / 17 de julho / 16 de agosto / 14 de setembro / 13 de outubro / 12 de novembro / 11 de dezembro

Você pode até não ter se atentado a isso, mas existe um outro astro, além do Sol , que influencia fortemente na quantidade e na qualidade de toda uma plantação. Estamos falando da Lua , nosso satélite natural capaz de determinar um padrão de cultivo para cada uma de suas fases. Fique de olho em qual ae tenha uma excelente colheita!Em sua primeira fase, a Lua começa timidamente a exercer sua influência sobre a Terra. A seiva das plantas passa a se manifestar em maior quantidade nos caules, migrando em direção aos ramos. Diante desse comportamento das plantas, o cultivo de hortaliças como couve, almeirão, espinafre e cebolinha são bastante indicados. Se você tem o costume de utilizar plantas medicinais , aproveite também a Lua Nova para cultiva-las. O momento é desfavorável apenas para o plantio de vegetais folhosos que crescem em um aglomerado de folhas (também chamado de “cabeça”). Isso acontece, por exemplo, com a alface, o repolho, a chicória, a couve-chinesa e outras. Plantas de crescimento subterrâneo e aéreo têm desenvolvimento lento no período. Fase de adaptação de descanso, é recomendado utilizar a Lua Nova para tarefas de controle, eliminando plantas que você não deseja em sua horta. Aproveite para adaptar plantas recém-semeadas ou transplantadas, colher plantas de raiz plana (exceto alho e cebola) e fazer geleias, vinagre e conservas. Se o seu plantio tem como objetivo a produção de madeira, cultivar árvores para essa finalidade também mostra bons resultados.Durante a Lua Crescente , o plantio e o desenvolvimento dosé bastante favorecido. Isso acontece devido a uma presença de seiva em maior quantidade no caule, ramos e folhas das plantas. O período é recomendado também para enxertos e podas, com a intenção de que planta brote mais rápido. Você pode apostar no cultivo de alimentos como abóbora, berinjela, milho, arroz, feijão (vagem), pepino, pimentão, tomate e outros, sejam legumes, frutas ou cereais. O tomate, quando plantado nessa fase lunar, produz em maior quantidade e as pencas ficam mais próximas umas das outras. A época também é boa para colheita de frutas, cebola alho . É uma fase muito favorável para o cultivo em solo arenoso, bem como processos de limpeza, fertilização e revigorização da planta, prevenindo o aparecimento de fungos e doenças. Não é aconselhável regar as plantas de flores durante a Lua Crescente.Como era de se esperar, a Lua Cheia é a fase em que a terra chega em seu ponto máximo. Entretanto, para aproveitar todos os seus benefícios, é importante cuidar do plantio e da colheita durante os primeiros dias da lunação. Da metade para o final do período, a terra já pode estar sentindo a influência da Lua Minguante . Aqui nós temos a melhor Lua para plantar flores e hortaliças, especialmente o repolho, a couve-flor, chicória, alface e outras semelhantes. A Lua Cheia é também o melhor período para colher frutos. Durante essa fase, se encontram mais suculentos devido a maior quantidade de seiva presente neles — concentrada nos ramos e folhas das plantas. Se quiser plantar tomate durante a Lua Cheia, tenha cautela. A planta pode até vegetar mais, mas terá menos frutos por penca e terá uma grande probabilidade de sofrer com o ataque de pragas. Este é um bom momento para regar e fertilizar plantas, multiplicar a plantação através de mudas e transplantar o que precisar ser replantado. Evite fazer podas ou cortes durante a Lua Cheia.Durante a Lua Minguante , como seu próprio nome já sugere, a força que o astro exerce sobre a Terra começa a minguar. Diante dessa baixa intensidade — quase insignificante —, a energia da terra é exercida para baixo, favorecendo a germinação de raízes e tubérculos. Se você é uma pessoa experiente nesse assunto, já deve ter ouvido alguém dizer (especialmente os mais velhos) que. Pois bem, este é um sábio pensamento, e deve ser seguido no seu plantio durante a Lua Minguante. Algumas sugestões para cultivar nessa época estão especialmente alimentos como as cenouras, batatas, mandioca, cebola, rabanetes, beterrabas e outras nesse mesmo padrão. Seguir esse cultivo é importante pois, durante essa fase da Lua,Há uma demora ao nascer e crescer, gerando plantas menores, mas de raízes bem mais desenvolvidas. A planta também absorve menos seiva em seu caule, nos ramos e nas folhas. O período é propício para a poda com intenção de retardar a brotação (a mesma deve ser feita com cautela, pois pode enfraquecer a planta). Durante a Lua Minguante, é possível retirar, com mais qualidade, bambus e madeiras voltadas para a construção de modo geral. Aproveite o período também para remover folhas murchas e plantar sementes com germinação lenta.Muitos agricultores, mesmo cientes de uma possível queda na produção, aproveitam a Lua Minguante para plantar milho, feijão e até mesmo algumas plantas frutíferas a fim de evitar o surgimento de lagartas e outros insetos. Boa fase para a colheita de vagens e raízes, pois nesse período o alimento se encontra com menos seiva, o que facilita seu cozimento. A colheita de milho, arroz, abóbora e outros alimentos destinados a armazenamento também são mais aconselháveis aqui, pois são mais resistentes aos ataques de carunchos, gorgulhos e outros.