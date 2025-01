Guia final do ano: ainda há tempo para alcançar suas metas

Guia final do Ano: três passos para terminar em grande estilo

Trace seu objetivo A primeira coisa que você deve fazer é calcular o tempo que tem e pensar no que é possível fazer. É importante que sejam objetivos realistas, para que você não se decepcione mais uma vez. Por exemplo, não prometa que vai emagrecer 40 quilos, 5 já é um número razoável. Comece olhando para sua lista de ano novo — caso ainda não tenha feito, faça uma escrevendo o que deseja melhorar na sua vida. Escolha de uma a três metas, para realizar nos meses que restam. Utilize os seguintes critérios para fazer sua escolha: Analise se é uma meta possível até o fim do ano. Calcule em números e estipule datas. Faça uma simulação, para poder visualizar melhor;

Reflita se essa mudança é realmente significativa para você. Se for algo que vai melhorar muito sua vida, o estímulo será maior;

Faça um compromisso com você mesmo e pense em estratégias para realizá-lo. Coloque lembretes na agenda, escreva post its e cole no seu quarto;

Opte por uma meta relacionada a assuntos pessoais, uma a carreira e uma ao lazer. Isso vai te ajudar a ter um equilíbrio. Se quiser traçar apenas uma meta também é uma boa opção.

Guia final do ano: Descreva suas ações Escreva detalhadamente o passo a passo para alcançar sua meta. Você pode usar até uma planilha no Excel para isso. Determine datas para alcançar cada uma das etapas. Uma boa estratégia é ter uma linha do tempo com um plano de ação. Planeje mês a mês e semana a semana, até chegar dezembro. Descrevendo em uma linha do tempo, você terá uma noção melhor se é possível alcançar o que deseja neste tempo. Agregue tarefas e mude suas missões até a data definida para terminar. Você também pode ir alterando seu plano de ação a partir do que der certo ou errado neste período.

O fim do plano de ação Se você chegar ao fim do ano e tiver alcançado sua meta, se dê uma recompensa. Faça uma viagem, saia com seus amigos, vá para a praia no fim de semana, tire alguns dias para fazer o que mais gosta. Caso você chegue em dezembro sem ter alcançado exatamente o que planejou, não se frustre. Tire lições disso, faça um relatório para você mesmo descrevendo as estratégias que deram certo e as que não deram. Se sinta vitorioso por ter tentando. Entenda que a vida é feita de ciclos e que as metas são um estímulo para tentarmos ser uma pessoa cada vez melhor e mais realizada.

O ano já está chegando no final, mas isso não quer dizer que é tarde para atingir metas que você prometeu lá no começo. Faremos aqui, umpara te ajudar a chegar ao dia 31 com a sensação de dever cumprido. Para isso, você vai fazer um planejamento com um passo a passo, sempre atento à sua realidade e o que é possível atingir neste período.