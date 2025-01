A canela é uma especiaria que carrega um simbolismo místico rico e variado, estando presente em diversas culturas e práticas espirituais ao longo da história. A simpatia de soprar canela no primeiro dia de cada mês se popularizou nos últimos anos aqui no Brasil, sendo uma das principais simpatias para atrair abundância e prosperidade. Saiba mais!

Canela e suas propriedades

A canela é amplamente utilizada em rituais para atrair dinheiro, sorte e sucesso. Ela simboliza a prosperidade e é vista como um ingrediente "quente" que ativa a energia de atração e materialização de desejos. É considerada uma planta protetora, capaz de afastar energias negativas e criar um campo de proteção ao redor de quem a utiliza. É comum usá-la em incensos ou sachês para purificar ambientes e promover segurança energética.

Símbolo de amor e paixão

Por seu aroma doce e envolvente, a canela é associada ao amor, à sensualidade e à paixão. Ela é usada em rituais para fortalecer relacionamentos, atrair novos amores ou intensificar a conexão romântica. Além disso, no aspecto místico e herbal, a canela é vista como um símbolo de saúde e vigor. Sua energia estimulante é associada ao fortalecimento da vitalidade e à renovação das forças.

Conexão com a espiritualidade

A canela também é considerada uma planta que eleva as vibrações espirituais, ajudando na conexão com planos superiores, na intuição e na expansão da consciência. É usada em rituais de meditação e busca espiritual. Em algumas tradições, a canela é um símbolo de fertilidade, não apenas no sentido físico, mas também criativo. Ela estimula o fluxo de ideias e a manifestação de projetos.

Tradição de soprar a canela

A tradição de soprar canela no primeiro dia do mês é um ritual relativamente recente, popularizado por práticas espirituais modernas que combinam elementos de magia, Lei da Atração e espiritualidades ancestrais ligadas à natureza e ao poder dos elementos. Embora não exista uma origem propriamente dita, ela é inspirada por conceitos universais presentes em muitas culturas e práticas espirituais.

O primeiro dia do mês é um momento simbolicamente visto como um "recomeço", um portal energético onde novas intenções podem ser semeadas para o ciclo que se inicia. Já o ato de soprar é carregado de simbolismo, representando a expansão e a disseminação de boas energias no ambiente. É uma ação que potencializa o movimento de atrair aquilo que se deseja.

Outros rituais

Embora o hábito de soprar canela especificamente seja moderno, ele carrega inspirações de práticas ancestrais, como banhos e defumações. Além disso, em algumas tradições mágicas e religiosas, o ato de lançar pós (como sal, farinha ou especiarias) simboliza bênçãos e intenções positivas.

Como fazer a simpatia de soprar canela?

Segure um punhado de canela em pó nas mãos, mentalize as intenções de prosperidade, boas energias e abundância. E, da porta da casa (ou do apartamento) para dentro, soprar o pó de canela com o propósito de "atrair" tudo o que foi mentalizado. Para fortalecer ainda mais a simpatia, é aconselhável que a casa esteja limpa para receber as energias mágicas da canela.