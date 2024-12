Cores para o Réveillon 2025: descubra qual cor usar!

Cores para o Réveillon 2025

Cores para o Réveillon 2025: o que usar? É inegável que a cores desempenham um importante papel em nossas vidas — e na forma como o mundo se comporta. Enquanto algumas inspiram serenidade, outras despertam impulsividade ou nos tornam mais criativos, por exemplo. No entanto, quando o assunto é virada de ano, todos desejam atrair boas vibrações, transformações e de fato deixar o passado para trás. A cada novo ciclo, existem cores específicas a fim de equilibrar determinadas frequências e permitir que a prosperidade, o amor e a saúde nos encontrem com mais facilidade. Existem cinco cores predominantes, segundo diferentes tradições. Proporcionando paz, sucesso, criatividade e uma potencialização da energia feminina, conheça as opções e significados das cores para o Réveillon.

Segundo Astrologia Chinesa

Segundo o Horóscopo Chinês, as cores para o Réveillon 2025 serão o verde e o dourado, referentes aos elementos do ano do Serpente de Madeira — sendo 2025 o ano da Serpente, e Madeira o elemento principal de 2025. O elemento Madeira está associado às cores, que representam crescimento, renovação e estabilidade. Além disso, aé o, que simboliza paixão, energia e vitalidade. Para atrair sorte e equilíbrio em 2025, é auspicioso combinar tons de verde, marrom e vermelho nas roupas e acessórios da virada do ano. Essas cores também podem ser utilizadas ao longo do ano, especialmente em momentos decisivos, como entrevistas de emprego ou reuniões importantes. A harmonia entre o verde, o marrom e o vermelho não só reflete o equilíbrio dos 5 elementos (Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água), mas também conecta você às energias renovadoras do ano da Serpente. Para quem prefere manter a tradição do branco, acessórios ou detalhes em verde, vermelho e marrom podem complementar o look de forma elegante, sem comprometer a conexão com as influências energéticas do ano.2025 será o ano em que Júpiter , associado à expansão, sabedoria e prosperidade. Na Astrologia Ocidental, a cor tradicionalmente ligada a Júpiter é o. Essa cor simboliza riqueza, poder e otimismo, refletindo as qualidades expansivas e generosas do planeta. O dourado é uma escolha perfeita para quem deseja atrair abundância, sucesso e alegria em 2025. Ele pode ser usado em roupas, joias ou acessórios, criando um visual sofisticado e cheio de energia positiva para a virada do ano. Além do dourado, outras cores que ressoam com a energia de Júpiter incluem oe o, que representam sabedoria, espiritualidade e criatividade. Essas tonalidades podem ser incorporadas ao look de forma sutil ou ousada, dependendo do estilo pessoal. Portanto, para quem segue a Astrologia Ocidental, as cores dourado, amarelo e roxo são ideais para compor um look vibrante e cheio de propósito para a chegada de 2025.A seguir, listamos outras cores que podem complementar o seu look e atrair boas vibrações para seu Réveillon 2025. Confira!Inspira paixão, energia e entusiasmo. Aqueles que desejam atrair amores e paixões para 2021, o vermelho é aposta certeira. Projetos profissionais também podem estar incluídos no calor dessa tonalidade. Fica a ressalva apenas para pessoas que estiverem nutrindo sentimentos de raiva e ódio por algo ou alguém. Nesse caso, fique longe do vermelho. Segundo a tradição chinesa, se o seu signo chinês é regido pelo Metal, vermelho pode não ser uma boa opção.Promove a concentração, a disciplina e atrai a sorte. Seu uso está geralmente relacionado a riqueza e prosperidade , mas também pode ter relação com a felicidade e sorte na vida profissional. Se você está precisando de criatividade, otimismo e mais estímulo para as suas atividades mentais, o amarelo pode ser uma excelente cor na virada do ano.Conhecida como a cor da esperança e da vitalidade, o verde também está associado à liberdade, saúde e renovação. Inspirando novos começos, o verde tem um ar jovial e que pode ser a tonalidade perfeita para proporcionar mais equilíbrio emocional e espiritual para o seu 2021. Verde, especialmente os tons mais escuros e militares, também estão associados ao signo de Touro e, consequentemente, ao planeta Vênus. É uma cor de proteção, estabilidade e força.Repleta de misticismos, a cor violeta é um despertar para a vida espiritual. Inspirando mais intuição e espiritualidade, também tranquiliza e estimula a criatividade daquele que faz uso dela. Se a sua intenção para o ano novo é estar mais conectado com os aspectos místicos e religiosos, talvez essa seja a melhor opção.Símbolo do amor eterno e verdadeiro, a cor rosa está associada a sentimentos como humildade e amizade. Além dessas questões, também traz à tona o afeto, a compreensão e a persistência. Aos que desejam encontrar um grande amor, ou fazer florescer uma relação já existente, podem apostar no rosa para o Réveillon 2021.Você pode até pensar na cor preta como uma associação mórbida e que nada tem a ver com o espírito de renovação. Mas é aí que se engana! Na realidade, a cor preta simboliza a conclusão de determinado período de sua vida, um ciclo que se fecha. Com forte associação ao respeito e a dignidade, usar preto no Ano Novo simboliza que a sua necessidade é um aprimoramento da consciência e a evolução como ser humano. Mesmo que pareça estranho para os outros, você sabe o que deseja transparecer com essa cor.E, por fim, chegamos ao branco, a cor mais tradicional das viradas de ano. Simbolizando a purificação e a transformação, é uma peça curinga e sempre atrelada aos sentimentos de paz. É uma cor muito indicada para os que desejam atrair mais paz de espírito e até mesmo experiências místicas ao longo do novo período. Se não quer errar, vale usar uma peça de roupa branca e combina-la com acessórios de cores que lhe atraiam de alguma forma.