Cores do Feng Shui para o Ano Novo

Água: azul e preto;

azul e preto; Fogo: vermelho, fúcsia e laranja;

vermelho, fúcsia e laranja; Terra: tons de bege a ocre;

tons de bege a ocre; Metal: branco, cinza, prateado e dourado;

branco, cinza, prateado e dourado; Madeira: verde.

Como utilizar as cores do Feng Shui?

Utilizando outras cores

Cores do Feng Shui segundo os signos do Horóscopo Chinês

Nascidos em: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 e 2008.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 e 2008. Cores da sorte: vermelho e amarelo

vermelho e amarelo Elementos corretivos: Madeira, Fogo e Terra

Nascidos em: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 e 2009

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 e 2009 Cores da sorte: rosa

rosa Elementos corretivos: Água e Fogo

Nascidos em: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 e 2010

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 e 2010 Cores da sorte: cinza

cinza Elementos corretivos: Fogo e Terra

Nascidos em: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 e 2011

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 e 2011 Cores da sorte: rosa e amarelo

rosa e amarelo Elementos corretivos: Terra, Água e Fogo

Nascidos em: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012 Cores da sorte: vermelho, rubi e cinza

vermelho, rubi e cinza Elementos corretivos: Fogo e Metal

Nascidos em: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013 Cores da sorte: amarelo claro

amarelo claro Elementos corretivos: Madeira, Terra e Água

Nascidos em: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014 Cores da sorte: branco e prateado

branco e prateado Elementos corretivos: Terra e Metal

Nascidos em: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 e 2015

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 e 2015 Cores da sorte: cinza

cinza Elementos corretivos: Metal e Água

Nascidos em: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Cores da sorte: amarelo e rosa brilhante

amarelo e rosa brilhante Elementos corretivos: Água, Fogo e Terra

Nascidos em: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017 Cores da sorte: rosa e azul

rosa e azul Elementos corretivos: Fogo, Água e Madeira

Nascidos em: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018 Cores da sorte: amarelo

amarelo Elementos corretivos: Terra e Água

Nascidos em: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019 Cores da sorte: vermelho intenso e amarelo

vermelho intenso e amarelo Elementos corretivos: Fogo e Terra

Nem sempre podemos recorrer a elementos físicos, como peças de decoração, para harmonizar e complementar a energia de um ambiente. Sendo assim, as cores desempenham um importante papel nopara promover limpeza e movimento às energias, nos ajudando a alcançar determinados resultados. Quando o Feng Shui é colocado em prática, o ciclo dos cinco elementos deve ser levado em consideração: água, fogo, terra, metal e madeira. Cada elemento é representando por determinadas cores da seguinte maneira:Ao utilizar cada um dos elementos, procure sempre os complementar com o elemento anterior e subsequente e, assim, manter o equilíbrio necessário. Tendo isso em mente, vamos analisar quais serão as cores do Feng Shui.Se você pretende usar essas cores na decoração da sua casa ou local de trabalho, procure posicionar os elementos na coordenada norte (da profissão). Evidentemente, evite colocar essas cores na área sul, pois o elemento dominante desse setor é o fogo. Fazer uso das cores relacionadas a água no sul de um ambiente causaria um desequilíbrio energético capaz de afetá-lo seriamente. Você também pode usar e abusar de roupas e acessórios nessas cores, especialmente quando estiver prestes a assinar um contrato, enviar propostas de negócios, fazer uma entrevista de emprego, etc. Em termos de roupas, independentemente da ocasião, as cores roxa, azul, cinza e branco, complementadas com acessórios em metal prometem trazer sorte.Agora que você já sabe quais serão as cores regentes do Feng Shui em, pode se beneficiar ao saber como posicionar as cores relacionadas aos demais elementos — seja na cor das paredes, mobiliários ou itens de decoração. Lembre-se sempre de utilizar um baguá sobre a planta da área a ser harmonizada como forma de se orientar pelas coordenadas do ambiente, e assim posicionar as cores segundo as aspirações correspondentes.relacionadas ao elemento fogo, essas tonalidades devem ser combinadas com tons pasteis, branco ou cinza. A cor remete a sentimentos de autoridade, sabedoria e coragem, indicada para quartos ou escritórios. É uma cor que trabalha muito bem em áreas de criatividade, além de fornecer ao ambiente um toque de graça e feminilidade.pertencente ao elemento água, absorve a luz e vai bem quando combinado com tons mais claros. Sugere profundidade e sofisticação, mas deve ser usado com cautela, pois pode gerar desconforto quando em excesso.relacionado ao fogo, simboliza a paixão, atrai a ação ou direciona um fluxo energético para locais específicos. Sua tonalidade mais pura deve ser usada com moderação, preferencialmente em detalhes de decoração.associadas ao fogo, as tonalidades promovem calor, conciliação e boas vindas. Em tons mais intensos pode ser aplicada na sala de estar e, tons pasteis vão bem no quarto das crianças.ligado ao elemento terra, preenche qualquer ambiente com alegria, luz e exuberância. Muito indicada para o quarto das crianças ou cozinha. Os tons mais brilhantes de amarelo são recomendados. Essa cor tem o poder de melhorar imediatamente o humor. Também traduz amizades, então escolha amarelo para objetos que representem parcerias e novas ideias.traz sensação de equilíbrio, conforto e segurança. Relacionado à terra, tons naturais como o ocre e madeira vão muito bem em quartos, salas de estar e escritórios.relacionado ao elemento terra, o verde remete à natureza e abundância. Promove vitalidade, tranquilidade e uma vista mais descansada. Suas mais diversas variações são indicadas para quartos, sala de estar e banheiros.na natureza, azul é a cor dos mares e do céu. Representa harmonia, luz e paz. Azul é uma cor amigável e não importa o tom que você escolher, ela sempre trará ótimos resultados quando precisar se sentir inspirado e inteligente.os chineses consideram o branco uma cor perfeita. Símbolo da claridade, limpeza e moral. O uso do branco é recomendado em ambientes que você busca refúgio quando se sente “estagnado”. Também está associado ao elemento Metal.uma das mais importantes cores para o Feng Shui, o cinza representa fortemente a essência do Metal. É uma cor que traduz compromisso, seriedade, solidez e sabedoria. É a escolha perfeita para escritórios e locais onde você fecha negócios. Quando misturada com tons de roxo e azul, promove uma impressão mais amigável.Mesmo que exista uma dominância de certas cores sob a influência do zodíaco Chinês no Feng Shui, não podemos deixar de ignorar o fato de que cada signo possui suas cores de preferência e que mais lhe favorecem de forma mais individualizada. Vamos descobrir agora quais as cores recomendadas pelo Feng Shui para que possa utilizar em inúmeras combinações e tenha mais opções na hora de harmonizar seu ambiente ou suas roupas. Lembrando que você não deve negligenciar as cores do elemento Água, como azul ou preto. Use todas elas, especialmente a cor da sorte do seu signo astrológico. E tal como existem elementos corretivos e suas cores, também vamos listar em cada signo os elementos considerados naturalmente desequilibrados. Esses são os elementos considerados corretivos e que são utilizados para melhorar o equilíbrio de alguns excessos que possam existir.