Inferno Astral de Aquário: 22 de Dezembro a 20 de Janeiro

Quando Acontece o Inferno Astral de Aquário?

Oposição com Capricórnio: Uma Parceria Explosiva

Capricórnio cobra demais, o que irrita o espírito livre de Aquário.

cobra demais, o que irrita o espírito livre de Aquário. Aquário, por sua vez, busca controle e autonomia, o que desafia a natureza competitiva e estruturada de Capricórnio.

O Lado Sombrio de Aquário no Inferno Astral

1. O “Do Contra”

2. Egocentrismo Disfarçado

3. Volatilidade nos Relacionamentos

Dicas para Lidar com Aquarianos no Inferno Astral

Mantenha a calma: Evite reações impulsivas, pois Aquário estará mais propenso a discussões. Um tom pacífico pode evitar que a situação se agrave. Dê espaço: Respeite a necessidade do aquariano por liberdade e tempo para processar suas emoções. Evite confrontos desnecessários: Este não é o momento ideal para debates ou imposições. O aquariano estará inflexível e insistente em suas opiniões. Apoie de forma sutil: Mostre-se disponível para ajudar, mas sem invadir o espaço ou tentar controlar. Aquarianos ainda valorizam conexões, mesmo em momentos de maior volatilidade.

Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Para Aquário, que vai de 20 de janeiro a 18 de fevereiro, os aniversários no início do signo experienciam o inferno astral antes dos que fazem aniversário mais tarde. Por exemplo, quem nasceu em 20 de janeiro tem seu inferno astral de 20 de dezembro a 19 de janeiro, enquanto quem nasceu em 18 de fevereiro enfrenta essa fase de 18 de janeiro a 17 de fevereiro. Entendido?

Aquário é um dos signos mais espirituosos e originais do Zodíaco. Conhecidos por sua tranquilidade, visão altruísta e por se darem bem com quase todos, os aquarianos são verdadeiros "malucos beleza", como cantava Raul Seixas. São metamorfoses ambulantes, avessos a opiniões rígidas e padrões estabelecidos. Por trás dessa serenidade e vontade de ajudar, porém, existe um lado sombrio que raramente vem à tona. Esse lado se manifesta com força total durante o, um período delicado em que até o aquariano mais calmo pode sair dos eixos.O inferno astral de Aquário ocorre entre, coincidindo com o signo de Capricórnio . Esse período também abrange o Réveillon, o que pode intensificar o turbilhão de emoções já característico dessa fase. Aquarianos, normalmente conhecidos por sua paciência e espírito conciliador, podem perder o controle durante o inferno astral, tornando-se mais impulsivos e irritáveis. Isso pode afetar tanto os relacionamentos quanto a maneira como eles lidam com desafios pessoais.Capricórnio é o signo que rege o inferno astral de Aquário, e essa combinação pode ser explosiva. As diferenças entre esses dois signos são acentuadas durante esse período, criando conflitos em relacionamentos amorosos, amizades ou no ambiente de trabalho.O resultado? Discussões intensas e mal-entendidos. Para evitar brigas desnecessárias, o ideal é reduzir o contato ou evitar situações que possam gerar atritos.Apesar de suas inúmeras virtudes, os aquarianos não estão imunes a falhas. Durante o inferno astral, algumas características negativas se intensificam, revelando traços que podem surpreender até os mais próximos.Geralmente abertos a debates e diferentes pontos de vista, os aquarianos se transformam durante o inferno astral. Tornam-se teimosos e insistem em discordar, mesmo quando sabem que o outro está certo. Esse comportamento pode tornar as interações desgastantes, já que eles não param de argumentar até que todos concordem com eles.Aquário é um signo conhecido por sua dedicação às causas sociais e ao bem coletivo. Contudo, no inferno astral, o lado egocêntrico aflora. Eles podem continuar defendendo grandes causas, mas internamente estarão mais focados em si mesmos, buscando controle e protagonismo em tudo ao seu redor.A necessidade de liberdade, característica de Aquário, se amplifica durante essa fase. Eles podem terminar relacionamentos por motivos banais e agir sem remorso. Qualquer comportamento que pareça restritivo pode ser interpretado como uma ameaça à sua autonomia, resultando em afastamentos inesperados.Conviver com um aquariano nesse período pode ser desafiador, mas algumas estratégias podem ajudar a minimizar conflitos e preservar os relacionamentos:O inferno astral de Aquário é um período de desafios, mas também uma oportunidade de crescimento. Para os nativos desse signo, é essencial reconhecer seus próprios limites e trabalhar suas emoções de maneira saudável. Para os que convivem com eles, paciência, compreensão e respeito ao espaço são fundamentais para manter a harmonia.