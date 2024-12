Salmos para Trabalho e Carreira em 2025

Salmos para Trabalho 2025 - Salmo 33: para afastar energias negativas no trabalho

“Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo; a Terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os Céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão; põe os abismos em depósitos. Tema toda a Terra ao Senhor; temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito; mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre; os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os Céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da Terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza dum exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança; não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia; Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor; Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois Nele se alegra o nosso coração; porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.”

Você faz a sua parte, dá o seu melhor e até recebe o devido reconhecimento pelo seu esforço. No entanto, determinação e sucesso tendem a despertar sentimentos de inveja ou mesmo os olhares daqueles que desejam o mal. Por meio da sabedoria do, aprendemos sobre a bondade e a justiça Divinas; e que Deus olha pelos justos, e contempla as obras de seus filhos com proteção e misericórdia.