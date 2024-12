Ritual para casamento em 2025: chegou a hora de subir ao altar!

Ritual para casamento em 2025

Ritual para receber uma proposta de casamento

Ritual para acelerar um casamento

4 velas do Amor;

1 fita de cetim vermelha;

Essência de Rosa Vermelha;

1 chave velha.

Está decidido: você quer subir ao altar ano que vem! Seja para quem já está comprometida, até mesmo noiva, ou mesmo para as que ainda estão em busca da pessoa amada, um ritualserá eficaz para abrir os caminhos do amor. Confira como fazer!Rituais para o amor são alguns dos mais solicitados durante os períodos de mudança de ciclo — como a virada do ano, por exemplo. Se o que você deseja um ritual para casamento em 2025, saiba que as possibilidades são muitas, mas o mais importante é que você esteja realmente com suas energias focadas nesse desejo, e que ele envolva a felicidade de ambos (não apenas a sua). Muito mais que um sonho de princesa, o casamento é uma forma de oficializar uma união já consolidada pelo amor e respeito em reciprocidade. O Universo é muito sábio e não costuma atender a desejos apenas para saciar caprichos. Então antes de lançar mão de um ritual, avalie muito bem a situação do relacionamento, as bases nas quais ele já está sendo construído e qual futuro você conseguiria imaginar para vocês dois., pois não há nada que possa atrapalhar uma energia determinada.Mesmo que você ainda não tenha encontrado um alguém todo especial, esse ritual para casamento em 2025 deverá te ajudar a atrair um grande amor compatível aos seus desejos —Em uma sexta-feira , especialmente na Lua Nova , pingue 6 gotas da essência de Rosa Vermelha pelo comprimento da fita vermelha. Em seguida, amarre-a em seu sutiã, posicionada entre os seios. Você deve usar essa fita por 7 dias. Pode alternar o uso da fita com outros sutiãs, apenas não pule os dias. Ao final desse período,. Vá a uma igreja dedicada a Santo Antônio, e deixe o envelope em um altar. Se for possível, acenda a vela do Amor para o santo ainda na igreja, fazendo uma oração com o seu pedido. Se não houver nenhuma igreja dedicada ao santo casamenteiro na sua cidade, é possível transferir o ritual para a sua casa. Coloque uma imagem de Santo Antônio em um altar caseiro e deposite o envelope ao pé do santo. Acenda a vela e finalize o ritual com uma oração.Está namorando há muito tempo? Noiva? As coisas parecem que não vão sair disso?. Se a indecisão ou falta de um posicionamento do parceiro com relação ao casamento já está te incomodando, você poderá intervir para que ele saia de cima do muro e oficialize de uma vez essa união. Você irá precisar dos seguintes materiais:Em mais um ritual bastante simples, tudo o que você precisa fazer é pingar 6 gotas da essência de Rosa Vermelha pela extensão da fita e amarrá-la em sua coxa esquerda. Use-a diariamente durante o dia e, à noite, tire e coloque-a num pires. Nesse pires você também deverá acender uma vela do Amor ofertada a Santo Antônio e colocar a sua chave velha. Faça uma oração antes de se deitar. Repita esse processo até o momento em que for pedida em casamento. Quando isso acontecer, amarre a fita na chave e esconda. Acenda mais três velas do Amor para Santo Antônio, agradecendo, e só jogue fora a chave quando finalmente subir ao altar.