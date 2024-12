Por que montar uma árvore de Natal em casa?

Significado dos símbolos na árvore de Natal

O peixe – Significa as bênçãos de Jesus

– Significa as bênçãos de Jesus A casa – Significa proteção

– Significa proteção Pomba – Representa a alegria

– Representa a alegria Frutas – Representa a generosidade

– Representa a generosidade Pinha – Representa Fartura

– Representa Fartura Coração – Presenta o amor

O significado da árvore para os cristãos

Tradição da árvore de natal nos Estados Unidos

É praticamente impossível falar do Natal sem pensar na árvore, ela é uma figura muito forte cultivada nesse período e existe um simbolismo em torno dela e também um significado de representatividade. As pessoas possuem o costume de montarem suas casas e decorá-las com brilhos e uma estrela no topo. Nada disso é em vão, tudo possui um sentido e uma razão que representam essa grande festa. A tradição daé comum em diversos países do mundo e teve seu início através de Martinho Lutero em 1530, na Alemanha. Lutero se inspirou em pinheiros cobertos de neve para designar qual árvore representaria melhor esse momento e montou em sua casa uma parecida com a que viu numa floresta. Para Lutero, a árvore simbolizava a vida e por isso a escolheu como um símbolo significativo de Natal.Alguns alemães que migraram para América não deixaram de lado as suas tradições, ao contrário, ensinavam as pessoas a importância desse simbolismo e o quanto os representavam. Eles faziam questão de enfeitar a árvore com algumas figuras representativas. São elas:Em algumas culturas, a figura do Papai Noel não é incorporada à árvore de Natal, mas em alguns lugares, no Brasil por exemplo, o bom velhinho está sempre presente. Um costume adotado em alguns países é o de colocar todos os presentes recebidos no Natal embaixo da árvore como forma de demonstrar a generosidade do papai Noel.A árvore representa um importante símbolo em diversas civilizações e esse costume se difundiu em meio aos tempos em diferentes povos e também superstições. Para os cristãos, a árvore se tornou uma forte representação do advento e da chegada do Cristo.No Brasil, que é o país com um dos números mais significativos de cristãos católicos, a árvore também possui uma importância de representação e alguns afirmam a presença da Santíssima Trindade ) no formato retangular do pinheiro, que para os católicos também representa a vida. Os católicos costumam montar a sua árvore de Natal no fim do mês de novembro, para começar dezembro já com o clima natalino imersos na experiência que esse período proporciona. Esse momento é muito significativo e representa o amor e o nascimento de Jesus para eles, que é um dos momentos mais importantes da fé cristã.O costume de preparar o ambiente para o a festa de Natal nos Estados Unidos após o dia de ação de graças, que sempre acontece na 4° quinta-feira do mês de novembro. A tradição é sempre montar a árvore de Natal aos poucos para que até o dia 24, na véspera, tudo esteja em seu lugar e pronto para celebrar esse importante momento.