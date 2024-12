Salmos para o amor em 2025

Salmo 76: para conquistar um amor pleno e sem preocupações Amar, ser correspondido e viver na plenitude do mais puro sentimento. O “Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes eternos. Os ousados de coração foram despojados; dormiram o seu último sono; nenhum dos homens de força pôde usar as mãos. À tua repreensão, ó Deus de Jacó, cavaleiros e cavalos ficaram estirados sem sentidos. Tu, sim, tu és tremendo; e quem subsistirá à tua vista, quando te irares? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo; a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para salvar a todos os mansos da terra. Na verdade, a cólera do homem redundará em teu louvor, e do restante da cólera tu te cingirás. Fazei votos, e pagai-os ao Senhor, vosso Deus; tragam presentes, os que estão em redor dele, àquele que deve ser temido. Ele ceifará o espírito dos príncipes; é tremendo para com os reis da terra.” Amar, ser correspondido e viver na plenitude do mais puro sentimento. O Salmo 76 fala justamente sobre a existência de um ser especial, capaz de proporcionar um caminho pleno e de luz àqueles que compartilham de sua companhia. Ao citar os “ousados de coração”, temos uma alusão aos autoconfiantes, entusiasmados e carismáticos que, movidos pela sabedoria divina, tornam-se servos fieis e abençoados.



Salmo 12: para encontrar compreensão na vida a dois Nos ensinando sobre esperança e fé perante as investidas do mal, o Salmo 12 renova, revela soluções e oferece socorro em momentos de necessidade. Neste Salmo, vemos que Davi passa por uma experiência repleta por isolamento e a esperança deve raiar , revelando um novo dia. “Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons; porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: ‘Com a nossa língua prevaleceremos; são nossos os lábios; quem é Senhor sobre nós?’ Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor; porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor; desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados.” Nos ensinando sobre esperança e fé perante as investidas do mal, orenova, revela soluções e oferece socorro em momentos de necessidade. Neste Salmo, vemos que Davi passa por uma experiência repleta por isolamento e depressão . No entanto, ensina que mesmo perante os momentos onde a noite escura ofusca a luz,, revelando um novo dia.



Salmo 7: para afastar as energias que impedem a felicidade no amor Oferecendo proteção e afastando a inveja que impede a felicidade, o Salmo 7 é muito indicado para dissolver quaisquer “Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me; para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa), persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória (Selá). Levanta-te, Senhor na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.” Oferecendo proteção e afastando a inveja que impede a felicidade, oé muito indicado para dissolver quaisquer energias negativas que estejam obstruindo os caminhos da vida a dois. Purificando a estabelecendo barreiras contra aqueles que desejam o mal, são palavras que eliminam os tormentos da alma, promovendo mais momentos de paz e harmonia entre o casal e a família. Ao buscar refúgio nos braços do Senhor, receba o cuidado e o escudo Daquele que salva os puros de coração.



Durante a virada do ano, poucas são as pessoas que se focam em outros pedidos que não o amor. Seja em busca do parceiro ideal ou em relações mais harmoniosas entre amigos e familiares, o amor está sempre presente, e os salmos podem te ajudar a trazê-lo para mais perto em 2025.De um modo geral, os Salmos de Davi funcionam como um anúncio sobre o amor de Deus. Mesmo que categorizados como Salmos de lamentações, de fé, de liturgia e outros, todos enaltecem a misericórdia e a sabedoria divina, queDe fato, o amor de Deus por seus filhos é imenso, e esse amor deve ser compartilhado e exercitado entre nós. Confira a seguir alguns Salmos que podem te ajudar a se conectar com o amor divino e, consequentemente, atrair esse puro sentimento para sua vida.Veja também: