Essência de 7 Ervas para Purificação e Descarrego

Quais são as 7 ervas presentes na Essência?

Comigo-Ninguém-Pode : essa é umas das mais conhecidas ervas para afastar energias negativas. Essa planta é muita energética, e sua energia vital ajuda a absorver energias negativas de pessoas e lugares, afastando o mau olhado e a inveja.

essa é umas das mais conhecidas ervas para afastar energias negativas. Essa planta é muita energética, e sua energia vital ajuda a absorver energias negativas de pessoas e lugares, afastando o mau olhado e a inveja. Espada-de-São-Jorge: o maior símbolo de proteção da mãe natureza. Essa erva é capaz de evitar e proteger de todo ataque energético, mau olhado e feitiço. Além disso, atrai a energia da sorte para o seu lado.

o maior símbolo de proteção da mãe natureza. Essa erva é capaz de evitar e proteger de todo ataque energético, mau olhado e feitiço. Além disso, atrai a energia da sorte para o seu lado. Arruda: mais uma erva muito conhecida pelos brasileiros por conseguir afastar a inveja, a energia negativa e o mau olhado. Essa planta tem boa energia para os comerciantes, pois protege os negócios. Afasta doenças, atrai amor e boa sorte.

mais uma erva muito conhecida pelos brasileiros por conseguir afastar a inveja, a energia negativa e o mau olhado. Essa planta tem boa energia para os comerciantes, pois protege os negócios. Afasta doenças, atrai amor e boa sorte. Alecrim: o alecrim era a planta da imortalidade na Grécia Antiga porque é a planta da vitalidade e da alegria. Ela também atrai a concentração e afasta a depressão.

o alecrim era a planta da imortalidade na Grécia Antiga porque é a planta da vitalidade e da alegria. Ela também atrai a concentração e afasta a depressão. Guiné: guiné é uma erva típica da Amazônia levemente venenosa que era utilizada para fazer poções pelos escravos para enfraquecer os senhores cruéis. Por causa disso, essa planta também é conhecida como amansa patrão. Ela é útil para afastar energias negativas, ciúme e inveja.

guiné é uma erva típica da Amazônia levemente venenosa que era utilizada para fazer poções pelos escravos para enfraquecer os senhores cruéis. Por causa disso, essa planta também é conhecida como amansa patrão. Ela é útil para afastar energias negativas, ciúme e inveja. Manjericão: essa planta atua diretamente sobre o estado de espírito, proporcionando paz e tranquilidade. Ela afasta pensamentos negativos e más vibrações, ajudando a elevar o ânimo e trazer mais saúde.

essa planta atua diretamente sobre o estado de espírito, proporcionando paz e tranquilidade. Ela afasta pensamentos negativos e más vibrações, ajudando a elevar o ânimo e trazer mais saúde. Pimenta: A pimenta é uma planta que absorve o mau olhado e a inveja. Por isso é comum que a pimenteira murche quando alguém invejoso vai à sua casa, pois ela absorve a má vibração para nos proteger. Além disso, quando saudável, ela espalha energia positiva e ajuda a manter viva a chama da paixão.

Os benefícios da Essência de 7 ervas

Como utilizar essa Essência de 7 ervas?

Alguns cuidados

é indicada para limpar energias negativas que atrapalham o seu dia a dia e influenciam o seu astral. Descubra como utilizar essa essência da Aromaterapia para descarregar e sinta os benefícios.Conheça quais são as 7 ervas e o poder de cada uma delas separadamente:Agora que você já sabe o poder de cada erva separadamente, é hora de conhecer as propriedades e benefícios que as 7 juntas possuem. A junção das 7 ervas forma uma essência poderosa da natureza. A inalação do seu aroma propicia uma limpeza espiritual intensa, um purgante da alma que expulsa tudo de negativo que existe possa existir no seu corpo físico e energético. Ela livra de todo o cansaço, inveja mau humor e baixas energias presentes no espaço. Quando você estiver se sentindo carregada ou precisando expulsar tudo de ruim que existe ao seu redor, acenda a essência e sinta o poder da natureza agindo para te livrar e te proteger.Mentalizando boas energias , coloque de 5 a 8 gotas da essência em um difusor elétrico, de cerâmica ou de varetas. Deixe que o aroma se espalhe por todo o cômodo e, de preferência, leve-o para todos os cantos da sua casa. Você pode também fazer uma vaporização com essa essência. Basta colocar 1 litro de água para ferver, depois que levantar fervura, desligue o fogo e acrescente de 3 a 5 gotas da Essência de 7 ervas na água. Com muito cuidado, coloque uma toalha sobre a cabeça e faça respirações profundas desse aroma por alguns minutos. Você vai perceber que a sensação de limpeza e purificação é conseguida muito rapidamente.Essa essência não deve entrar em contato com a pele, nem ser ingerida, deve ser usada apenas para inalação. Mantenha longe de crianças e de animais domésticos. Ver coleção de Essências para Queimar na Loja