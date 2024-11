Woman holds in hand wooden mala beads strands used for keeping count during mantra meditations. Weaving and creation. Wooden background with candles and feathers. Spirituality, religion, God concept

Como utilizar as Japamalas de Pedras

Sente-se confortavelmente com a coluna ereta; Feche os olhos e respire fundo algumas vezes; Segure a sua japamala na mão direita; A cada pronunciação do seu mantra, use o polegar para girar ligeiramente a conta na sua direção. Passe para a próxima conta ao repetir o mantra. Faça isso até completar a volta.

Benefícios das Japamalas de Pedras

Cuidados especiais

Mantenha a sua Japamala de Pedra em um local seco e arejado, protegendo-a da umidade e do calor.

Limpe-a com um pano seco e não utilize nenhum produto químico para não danificá-la.

Faça mensalmente uma limpeza energética deixando-a em contato com um Cristal de Quartzo na janela em uma noite de lua cheia.

Assão objetos formados por contas em uma espécie de colar. Elas são utilizados para nos auxiliar a alcançarmos a concentração e conexão espiritual durante. Podemos dizer que seriam similares aos terços na religião católica. Em sânscrito, "japa" significa “oração que envolve a recitação de mantras” e "mala" significa "grinalda". As suas contas são usadas para a contagem do número de vezes que um mantra é pronunciado.Uma Japamala possui geralmente 108 contas porque acredita-se que existem 108 linhas de energia que convergem para formar o chakra do coração . Ela pode ter menos de 108 contas, mas tem que ser sempre um número divisível por nove, como 18, 27 e 54. Ela deve ser utilizada na sua prática meditativa da seguinte forma:Para potencializar a sua conexão com o cosmos, acenda um Incenso para Meditação ou use a Essência de Patchouli antes de iniciar a sua prática.O uso de umanos auxilia a focarmos na recitação de um mantra, no seu som e no seu efeito, ao invés de colocarmos a nossa atenção no número de vezes que pronunciamos o mantra. Um mantra tem o poder de promover a cura e elevar o nível de consciência para atingirmos as nossas aspirações espirituais. Como as Japamalas são feitas de pedras, dependendo das pedras utilizadas, elas possuem benefícios extras: