Os signos que precisam ter mais atenção em 2025

Áries

O céu não está dando trégua para Áries, hein? Em 2024, tivemos os eclipses e, agora, em 2025, teremos a primeira entrada de Saturno e Netuno em Áries . Saturno traz cobranças e responsabilidades, e isso reflete em criar uma nova estrutura de vida e desenvolver amadurecimento pelos próximos 2 anos e meio. De Junho até Agosto de 2025, você terá um spoiler dessa energia e o que pode estar a caminho em 2026 e 2027, com Saturno entrando de vez em Áries. Os ensinamentos desse planeta é ter paciência , lidar com limites, saber esperar e agir com cautela, o que para Áries é um grande desafio. Não é ao menos que Saturno, quando em Áries, está em queda, ou seja, é o signo que menos se afina com a energia do planeta. Então, 2025 terá um período desafiador para quem é do signo de Áries, porque vai exigir mudança de postura diante da vida. Além disso, Netuno fará a sua primeira passagem em Áries, de 30 de Março até 22 de Outubro. Netuno pode fazer com que você tenha alguns questionamentos existenciais, gerando confusão emocional, incertezas e aumentando a sensibilidade. Isso pode ser difícil para Áries, que lida bem com a competitividade, autoafirmação e é bem enérgico. Na verdade, o intuito de Netuno é desenvolver espiritualidade , conexão com algo maior e aumentar a empatia e imaginação. Mas o trânsito desse planeta também tem esses “efeitos colaterais” já citados. Como a passagem de Netuno por Áries será longa – 13 anos – você vai sentir isso de uma forma mais sutil e gradual. De modo geral, 2025 traz um novo momento para Áries, e pode ser que busque um sentido a mais para a vida, desejando redirecionar as suas ações para um caminho mais construtivo e maduro. Isso favorece para um processo de autoconhecimento mais profundo, refletir o que te preenche de verdade e as consequências de suas ações a longo prazo. Confira o Horóscopo 2025 para Áries