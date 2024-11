O horóscopo semanal de 25 de novembro a 1 de dezembro pede cautela. Com o início da última retrogradação de Mercúrio, dessa vez em Sagitário, pede revisão de planos e, sobretudo, de comunicação, já que as energias pedem melhor foco e equilíbrio com tudo que queremos expandir na vida.

Mercúrio Retrógrado pede pé no freio com andamento de contratos, venda e compra, além de grandes projetos. O melhor é revisar cada passo para que não haja surpresas desagradáveis. Há imprevistos com pagamentos, respostas e comunicação.

Horóscopo semanal de 25 de novembro a 1 de dezembro

Ainda essa semana, uma parceria harmoniosa com Sol em Sagitário e Marte em Leão promove mais coragem e determinação diante das ações. Cuide dos impulsos e não deixe que as questões diárias te tiram do prumo e do foco. O momento é de olhar para o futuro e já mexer, nesse momento, para agir com mais afinco quando Mercúrio Retrógrado finalizar.

No fim da semana, Lua Nova também em Sagitário traz oportunidades de crescimento e novidades. Contudo, para olhar melhor para tudo que está sendo desenhado, é necessário agir com cautela e ter suas intenções de vida muito bem estruturadas. Confie na sua própria filosofia de vida e no que deseja crescer, aqui e agora. Então, respire fundo e confira agora as previsões do horóscopo semanal para o seu signo!

Áries

Este período promete uma combinação de reavaliações e novas oportunidades. Mercúrio retrógrado em Sagitário pode trazer reflexões sobre expansão de horizontes. É hora de rever planos, reorganizar ideias e evitar decisões impulsivas. A energia da união entre o Sol e Marte fortalece sua autoconfiança e vitalidade, colocando você em destaque em projetos que exigem liderança e coragem.

Touro

Mercúrio retrógrado em Sagitário traz reflexões sobre suas transformações de vida, exigindo um pouco mais de foco emocional. A Lua Nova abre portas para transformar padrões e renovar sua visão sobre compromissos. Seja paciente com os detalhes e confie no poder de reorganizar para crescer. Um ciclo de renovação está a caminho.

Gêmeos

Essa semana, Mercúrio fica retrógrado e revisões sobre parcerias e diálogos importantes estarão em evidência, pedindo clareza na comunicação. A Lua Nova marca um novo ciclo nos relacionamentos, trazendo oportunidades para fortalecer conexões ou iniciar algo significativo. Este é o momento de equilibrar reflexão e ação, ajustando planos com flexibilidade.

Câncer

Os próximos dias trazem Mercúrio retrógrado te convidando a revisar sua rotina e cuidar melhor da saúde física e mental. A Lua Nova impulsiona novos hábitos e reorganização no trabalho, trazendo a chance de começar um ciclo mais produtivo. Sol em parceria com Marte fortalece sua confiança em questões financeiras, ajudando você a valorizar seus talentos.

Leão

A semana começa com o último Mercúrio retrógrado de 2024, que te inspira a fazer revisões em projetos criativos e na forma como você expressa seus talentos. A harmonia entre Sol e Marte em seu signo amplifica seu carisma, tornando você ainda mais magnético. Evite precipitações e use esse período para alinhar seus planos com clareza.

Virgem

Mercúrio, seu regente, fica pela última vez retrógrado em 2024 e pede revisões no lar e reflexões sobre sua base emocional. A Lua Nova mais para o fim da semana traz a chance de recomeçar em questões familiares, reorganizar seu espaço ou fortalecer suas raízes. Use este período para resolver pendências e recarregar suas energias. Equilibrar reflexão e ação será essencial.

Libra

Essa semana, Mercúrio fica retrógrado e pede atenção nas comunicações e revisões em estudos ou projetos de curto prazo. A boa parceria entre Sol e Marte fortalece sua presença em grupos, destacando seu carisma e capacidade de liderar. Aproveite para ajustar seus planos com paciência e clareza. O momento é de alinhar seus ideais com ações práticas.

Escorpião

Você se prepara para o último Mercúrio Retrógrado do ano e te coloca com foco em questões financeiras, incentivando revisões no orçamento e nas prioridades. A Lua Nova abre portas para novas oportunidades de ganhos ou investimentos, desde que planejados com cautela. A harmonia entre Sol e Marte traz destaque à sua carreira, ajudando você a brilhar e liderar com determinação. Evite decisões impulsivas e valorize o planejamento estratégico.

Sagitário

Com Mercúrio retrógrado em seu signo, é hora de revisar seus planos pessoais e alinhar sua comunicação com clareza. A Lua Nova também chega em seu signo e marca um ciclo de renovação e auto descoberta, trazendo energia para iniciar projetos que reflitam quem você realmente é. Sol e Marte fortalecem sua coragem e entusiasmo, impulsionando conquistas relacionadas a estudos, viagens ou metas de longo prazo.

Capricórnio

Essa semana, Mercúrio retrógrado pede reflexão sobre seus recursos internos e a forma como lida com a intimidade emocional. A parceria entre Sol e Marte fortalece seu poder de transformação e determinação, ajudando a romper com limitações. Este é um momento para resolver questões pendentes e alinhar seu emocional com suas metas de vida.

Aquário

Os próximos dias trazem Mercúrio retrógrado pedindo atenção nas relações e nas trocas com amigos e grupos, exigindo revisão de sua comunicação e valores compartilhados. A boa comunicação de Sol e Marte fortalece sua capacidade de liderança e ação, impulsionando suas ambições profissionais. Use esse período para refletir sobre sua rede de apoio e alinhar suas metas com os outros.

Peixes

A última retrogradação de Mercúrio pede revisão de seus planos profissionais e objetivos de carreira, talvez surgindo desafios de comunicação no trabalho. Use esse período para redefinir suas metas com clareza. A fase é de renovação e foco no futuro. No fim da semana, a Lua Nova abre portas para novas oportunidades de crescimento no setor público ou em projetos de longo prazo.