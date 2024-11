Use todas as suas armadilhas para conseguir o que quer. Hoje você está irresistível e terá quem quiser ao seu lado.

Seja flexível nas relações com os seus superiores, pois pode haver chances de disputas. A pressão sentida no emprego pode reduzir sua alegria.

Bem Estar

Mesmo se estiver cansada depois do trabalho, faça um esforço a mais para dedicar algumas horas do seu dia ao seu parceiro. Saia com a pessoa amada.