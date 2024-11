Numerologia e Tarot: descubra seu arcano pessoal

Arcano Pessoal – como fazer o cálculo pela numerologia

Lista dos Arcanos Maiores

O Mago O mago tem um bastão na mão que utiliza para captar o poder mágico que vem do alto para o nosso plano, o plano material. Tem à sua frente, numa mesa, a representação dos demais naipes do baralho, como Espadas e Paus, que simbolizam a luta, a coragem e o esforço; e Ouros, que simboliza a O mago tem um bastão na mão que utiliza para captar o poder mágico que vem do alto para o nosso plano, o plano material. Tem à sua frente, numa mesa, a representação dos demais naipes do baralho, como Espadas e Paus, que simbolizam a luta, a coragem e o esforço; e Ouros, que simboliza a riqueza e as obras por realizar em sua vida. Tem também um cálice, que simboliza o naipe de Copas e representa o amor e o sacrifício. Ter o arcano maior no Mago significa poder de iniciativa, grande habilidade e influência.

A Sacerdotisa A Papisa representa, com seu livro, seu véu e as fases lunares, a fidelidade, a integridade, a introspecção e o trabalho em silêncio. Ter o arcano maior nesta carta significa ter muita A Papisa representa, com seu livro, seu véu e as fases lunares, a fidelidade, a integridade, a introspecção e o trabalho em silêncio. Ter o arcano maior nesta carta significa ter muita paciência , grande poder de intuição e compreensão do mundo e da humanidade.

A Imperatriz Esta carta apresenta uma senhora em um trono, com coroa na cabeça, um cetro e um escudo. Sua interpretação diz que quem possui este arcano maior através do cálculo da numerologia mostra-se uma pessoa em crescimento, com muita vivacidade e que vai viver a vida em constante modificação.

O Imperador Esta carta apresenta um homem sentado no trono, com coroa, cetro e um escudo aos seus pés. Sua figura denota grande autoridade material. Ter o arcano maior nesta carta representa grande poder de Esta carta apresenta um homem sentado no trono, com coroa, cetro e um escudo aos seus pés. Sua figura denota grande autoridade material. Ter o arcano maior nesta carta representa grande poder de estabilidade , apreço pela ordem e pela segurança em sua vida.

O Papa Esta carta mostra um homem sério que, com uma das mãos, abençoa duas pessoas ajoelhadas à sua frente. É uma figura de poder que deve manter a moral e a legalidade. Ter essa carta como arcano significa uma aguçada percepção intuitiva e grande poder de organização.

Os Amantes Esta carta representa um triângulo amoroso entre 2 mulheres e um homem. Acima dos 3, aparece na carta o cupido com a flecha do amor apontada para eles. Tirar essa carta representa tendência à dúvida, à indecisão, a viver momentos de importantes escolhas. É símbolo também do livre arbítrio.

Numerologia e Tarot - O Carro Esta carta representa a força do carro, puxado por duas esfinges (ou cavalos, no Tarot de Marselha). Tirar essa carta como arcano maior através da numerologia significa que você é uma pessoa de força e determinação e que é o momento de partir com tudo para novos projetos.

A Justiça A carta d'A Justiça é representada por uma mulher sentada no trono, que segura com uma das mãos uma balança e com a outra, uma espada. Isso mostra o poder de equilíbrio, da luta, da guerrilha. Quem tira esse arcano maior tem grande poder de decisão em suas mãos, é alguém que vai colher o que plantou.

Numerologia e Tarot - O Eremita Esta carta é representada por um homem de barba branca com um cajado em uma das mãos e uma lamparina na outra. Ter esse arcano maior significa a introversão, a necessidade de autodescoberta, de atingir a maturidade e a Esta carta é representada por um homem de barba branca com um cajado em uma das mãos e uma lamparina na outra. Ter esse arcano maior significa a introversão, a necessidade de autodescoberta, de atingir a maturidade e a sabedoria . Pode significar também que você precisa silenciar sobre as coisas que pretender fazer, não ficar falando os seus planos aos quatro ventos.

A Roda da Fortuna A roda da fortuna tem a imagem de uma esfinge alada, com uma espada em punho. Logo abaixo da esfinge, a roda da fortuna tem dois animais presos a ela, um subindo e o outro descendo. Essa imagem traz a simbologia de mudanças inesperadas, da possibilidade de vencimento de um A roda da fortuna tem a imagem de uma esfinge alada, com uma espada em punho. Logo abaixo da esfinge, a roda da fortuna tem dois animais presos a ela, um subindo e o outro descendo. Essa imagem traz a simbologia de mudanças inesperadas, da possibilidade de vencimento de um karma ou da alternância da sorte/azar.

Numerologia e Tarot - A Força Nesta carta, uma mulher abre, sem fazer qualquer força, a boca de um leão, com gentileza. Ela utiliza do seu poder pessoal para manter a fera de boca aberta, sob o seu controle. Ter essa carta como seu arcano maior significa que você terá sucesso, vitalidade e domínio em sua vida.

O Enforcado Nesta carta, apesar do nome dizer enforcado, ela ilustra um homem preso pelo pé, de ponta-cabeça. Ele não luta contra essa situação, não mostra força de vontade para retomar o controle e sair dessa situação. Parece aceitar essa condição. Tirar essa carta como arcano maior pode mostrar uma realidade difícil, crise, resignação que será preciso lutar contra ou ela irá tomar conta de toda a vida.

A Morte Esta carta é também chamada de A Carta sem Nome. Nela, encontramos uma caveira à cavalo. No chão, há pessoas mortas, que significam o fim de uma situação difícil, e no horizonte, o sol nasce! Algo deve ser feito para que haja um renascimento, um reinício.

A Temperança A imagem desta carta mostra um anjo sobre um rio carregando dois vasos. Cada vaso representa uma força oposta, e esse anjo está jogando água de um para o outro. Tirar essa carta a partir da numerologia da sua data de nascimento significa que a paciência é uma virtude para atingir o A imagem desta carta mostra um anjo sobre um rio carregando dois vasos. Cada vaso representa uma força oposta, e esse anjo está jogando água de um para o outro. Tirar essa carta a partir da numerologia da sua data de nascimento significa que a paciência é uma virtude para atingir o equilíbrio e a realização dos seus desejos. Será preciso paz e conciliação.

O Diabo Nesta carta, um diabo alado aparece prendendo duas pessoas, uma em cada mão, com correntes. Ter tirado esse arcano pode indicar excesso de ambição, de desejo e de ilusão em sua vida. Cuidado com os pensamentos negativos!

Numerologia e Tarot - A Torre Nesta carta, aparece uma torre sendo atingida por um raio, e dela caem duas pessoas. Tirar essa carta como o seu arcano pessoal pode alertar para uma transformação em sua vida, o fim (possivelmente desastroso) de uma situação, um prejuízo, algo não agradável.

A Estrela A carta da estrela é representada pela imagem de uma mulher nua que joga água de dois jarros em um rio. No fundo da imagem, brilham estrelas. Tirar essa carta pode significar que depois dos desastres e das desgraças, a vida sempre nasce com esperança. Sorte, otimismo e realização se aproximam de você.

Numerologia e Tarot - A Lua Nesta carta aparece um lagostim dentro de um lago e ao redor dois cães latem. No fundo, vê-se uma lua crescente entre duas torres. Ser representado por esse arcano maior pode indicar a presença de uma depressão, tristeza, Nesta carta aparece um lagostim dentro de um lago e ao redor dois cães latem. No fundo, vê-se uma lua crescente entre duas torres. Ser representado por esse arcano maior pode indicar a presença de uma depressão, tristeza, ansiedade

Numerologia e Tarot - O Sol Esta é a mais alegre carta entre os arcanos pessoais da numerologia. Nela aparecem duas crianças brincando ao sol. Tirar essa carta como arcano significa alegria, prosperidade e sorte em sua vida.

O Julgamento Nesta carta, aparecem anjos em frente às nuvens tocando trombetas. Embaixo, humanos nus se levantam das suas tumbas. Essa carta pode representar um desejo de renovação, de transcendência, de ouvir novos chamados e viver novidades.

Numerologia e Tarot - O Mundo Esta é uma carta muito importante. Nela, uma mulher seminua aparece no centro de uma guirlanda, que simboliza o infinito. Em cada canto desta guirlanda, encontra-se uma figura mitológica: > No canto superior esquerdo, um anjo que simboliza o homem que transcendeu a matéria. > No canto superior direito, uma água, que simboliza o espírito da criação. > No canto inferior esquerdo, um touro, que simboliza a força do plano físico > No inferior direito, a concretização do pensamento divino no plano físico. Ter essa carta como seu arcano pessoal pode significar a perfeição, a busca pelo seu melhor momento, é o ápice, a melhor carta do Tarot. Esta é uma carta muito importante. Nela, uma mulher seminua aparece no centro de uma guirlanda, que simboliza o infinito. Em cada canto desta guirlanda, encontra-se uma figura mitológica:Ter essa carta como seu arcano pessoal pode significar a perfeição, a busca pelo seu melhor momento, é o ápice, a melhor carta do Tarot.



Numerologia e Tarot - O Louco Essa é uma carta controversa. Um homem com roupa de bobo da corte carrega sobre o ombro uma trouxa. Na mão leva um bastão e é acompanhado por um cachorro. Tirar esse arcano pessoal com base na numerologia significa um risco, um recomeço, um momento de evolução em sua vida. O louco aventura-se, arrisca-se, se lança no abismo e enfrenta a nova situação.

O Tarot e a Numerologia se unem para mostrar que cada pessoa possui um arcano pessoal. Você sabe o que é isso e como calcular? Veja no artigo abaixo.O arcano pessoal é uma carta do autoconhecimento do tarot que mostra, por meio da numerologia, um pouco da sua essência. O arcano pessoal é como se fosse a vibração no Universo, a sua particularidade, mostra quem somos na escala da vida. Para calcular, basta realizar a soma de todos os algarismos da data do seu nascimento. Como, por exemplo: Suponhamos que a pessoa tenha nascido em 1º de abril de 1980, então: 1/04/1980 = 1+4+1+9+8+0= 23 Os arcanos maiores do tarot vão de 1 a 22, por isso, se a soma da sua data for superior a 22, como é o caso do exemplo acima, você deve somar os algarismos deste número para verificar o resultado. 23 = 2+3=5 – portanto, o arcano de quem nasceu em 1/04/1980 está representado no número 5.Os arcanos citados abaixo são baseados no Tarot de Marselha, escrito pelo esotérico Paul Marteau em 1949.