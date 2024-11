Você sabe qual é o seu Planeta Regente?

O planeta regente de cada signo do zodíaco

Planeta regente de Áries

Planeta regente de Touro

Planeta Regente de cada Signo - Gêmeos

Planeta regente de Câncer

Planeta regente de Leão

Planeta que rege Virgem

Planeta que rege Libra

Planeta que rege Escorpião

Planeta regente de Sagitário

Planeta Regente de cada Signo - Capricórnio

Planeta regente de Aquário

Planeta Regente de cada Signo - Peixes

solar representa a essência de cada pessoa, que desperta determinados comportamentos na personalidade individual. Para descobrir como isso influencia nas características dos signos, deixamos a lista de planetas regentes que correspondem a cada signo. Aqui, você poderá entender alguns aspectos da sua personalidade com base na influência dos planetas.O signo de Áries é regido pelo planeta Marte que representa a coragem, a força, a ação e a determinação. Pela influência de Marte, Áries se torna num nativo ousado e confiante. Intenso e apaixonado, essa influência os impulsiona à liderança. Áries é um verdadeiro guerreiro, assim como seu planeta regente. Sexual, impulsivo, determinado e cheio de energia, possui uma energia ativa que dá vida à tudo aquilo que imaginam e almejam. Marte é o planeta que questiona a forma como você lida com conflitos; aquilo que te motiva e desperta força vontade para agir. Como você se protege? Como se defende? Esse guerreiro interno não aceita perder, podendo despertar agressividade vez ou outra.Touro é regido pelo planeta Vênus que representa a beleza, a afetividade e o amor. Suas características estão relacionadas com o desenvolvimento emocional e sensitivo, mas acrescenta ainda o ingrediente especial: sensualidade. O que desperta o seu prazer e atração? É isso que Vênus responde. O real valor da sua vida também é expresso por esse astro; bem como o que te faz se sentir feliz e completo no amor. De polaridade feminina, Vênus pesa dinheiro e amor e demonstra tudo aqui que nos desperta interesse. É um planeta que fala a respeito de vontades, de misturas entre pessoas e interesses. Em Touro, representa beleza e até um certo erotismo, mas também segurança, fidelidade e estabilidade, equilibrando desejo com afetividade (talvez gerando ciúme e possessividade em alguns aspectos). Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos e que lhe dá um grande poder de comunicação. Este planeta representa a lógica e a inteligência e facilita a comunicação. São pessoas práticas, intuitivas e inconstantes. Como você se expressa para o mundo? Existe flexibilidade dentro de você? Em Gêmeos, essa expressão pode ser ouvida pelo mundo todo, pois é um signo expansivo, comunicativo e adaptável. Esse é um planeta que representa a nossa mente e a primeira lente que temos da realidade. Neste signo, observamos sua influência por meio da curiosidade e inteligência. É aquele de raciocínio rápido, flexível e um pouco abstrato. Em meio a discussões e debates, é um bom mediador. O bom-humor é outro efeito de Mercúrio, tornando os nativos mais articulados, soltos e convincentes.Este signo do zodíaco é regido pela Lua , que representa a intuição e a sensibilidade, o feminino e a fertilidade. Os nativos de Câncer são bastante sensíveis e emotivos, mas também com humor bastante instável. Portanto, questione-se mais sobre as suas emoções. O que te proporciona segurança? Quais são as suas necessidades mais básicas? Temos aqui um signo regido pelo astro que domina as emoções, o mundo interno, sonhos e desejos, que raramente são colocados para fora. Quando conseguem equilibrar essas questões, são altamente intuitivos e tomam decisões assertivas com base nela. Cancerianos são profundos, românticos e empáticos. É difícil fazê-los enxergar a maldade do outro. A Lua os faz manter uma conexão intensa com a família, o carinho e a nutrição daqueles que lhes são importantes — ou até mesmo os que não são tão importantes assim. Sol é o planeta que representa a masculinidade e a determinação e rege o signo de Leão. Promove o autoconhecimento e as pessoas regidas por este planeta são ambiciosas e destemidas. Nascem para ser a luz, o centro de tudo. Frequentemente se questionam sobre o sentido da vida, sobre a importância que desempenham aqui na Terra e querem mais. Se expressam desde seu âmago, sem papas na língua e fazem disso um espelho do seu mundo exterior — mesmo que esse mundo não concorde. Rege pessoas corajosas, leais e dignas, que desejam integrar uma comunidade e fazer a diferença dentro dela. Também costumam ser bastante altruístas, mas precisam tomar cuidado para que o brilho do Sol não enalteça um egoísmo e prepotência enraizados em sua personalidade.Virgem é um signo regido porque dá a estes nativos a capacidade de ser prático, lógico e de ter bastante atenção com os detalhes. São metódicos e objetivos. Naturalmente, o planeta da comunicação também fortalece a minúcia e a expressão, nem que seja para apontar os seus erros. Sob essa influência, Virgem, ao contrário de Gêmeos, não herda a flexibilidade e adaptabilidade — pelo contrário. São rígidos, concretos, sistemáticos, não toleram nada fora do lugar, seja em qual aspecto for. Querem provar seu ponto de vista, custe o que custar! Aqui, temos pessoas que Mercúrio caracteriza com o "ver para crer". Duvidam até da própria sombra e precisam colocar as mãos para ter certeza de que é real. Se uma outra pessoa quem fez determinada atividade, precisam mexer, remexer, até se sentirem satisfeitas com o resultado.Libra é regido pelo planetaassim como Touro, e isso significa que sabe apreciar a beleza, são apaixonados e muito carinhosos. Entretanto, aqui, como um, são muito mais imaginativos do que Touro; e a influência é outra. Com um sentido estético apurado, adoram espaços harmoniosos e escolhem o requinte. Costumam cuidar muito da aparência ou aparentarem ser mais jovens do que realmente são. Sedutores, precisam ter cuidado com a influência venusiana para não magoar o parceiro com um contatinho aqui e ali. Quando não correspondidos no amor, idealizam, sonham, têm amores platônicos por anos. Nos demais aspectos, são muito bem equilibrados. Sabem usufruir do dinheiro com luxo e conforto, mas guardar certa quantia para emergências. Plutão representa o inconsciente e o renascimento, favorecendo a regeneração. Os nativos deste signo são esforçados, abertos à mudança e muito sedutores. Estas pessoas estão em constante mudança para conseguirem atingir os resultados que pretendem. A pergunta aqui é: o que precisa ser transformado na sua vida? Quais são os medos que você esconde? Aqui vemos Plutão influenciando Escorpião na sexualidade e nos poderes ocultos. Você sabe que pode, e consegue transparecer esse poder. No entanto, esconde desejos, vontades e ambições que podem causar danos emocionais, dificultando a sua expressão. Mesmo cercado de pessoas, tende a se sentir solitário e incompreendido; precisa aprender a não se anular.Regido poro sagitariano é aventureiro, generoso e otimista. Geralmente, têm a sorte do seu lado e facilmente conseguem solucionar qualquer tipo de problema. No entanto, questionam-se frequentemente sobre suas maiores aspirações e potenciais; não encontram uma direção, pois todas parecer muito atraentes. Em um, como Sagitário, enaltece o espírito aventureiro e explorador. Parte em busca de todo o seu potencial; daquilo que o torna único. No entanto, precisa tomar cuidado com a soberba. Seu valor fundamental é a sabedoria, mas a arrogância pode vir lado a lado. Você está sempre em busca de melhorar, de aprender e fazer tudo aquilo que os outros não fazem por medo ou por normas sociais.O capricorniano é regido por Saturno e isso faz com que sejam empenhados, responsáveis e bastante resistentes à mudança. No entanto, sabem bem qual o caminho a percorrer para atingir determinado objetivo. Capricórnio é aquele signo que se questiona sobre seus maiores desafios e medos, e analisa a melhor forma de superá-los. Saturno também proporciona uma certa instabilidade neste signo, fazendo com que manifestem uma personalidade possessiva, egoísta, apegada e acumuladora. Jamais estão satisfeitos com o que têm, e por isso a fama de workaholic na maioria das vezes. Querem sempre mais, mesmo que já tenham conquistado seu reino. São obcecados por metas pessoais e o trabalho. Devem aprender ao longo da vida a serem mais equilibrados e dedicar mais tempo ao descanso e ao lazer. Urano representa a liberdade e favorece as mudanças profundas. Rege e faz com que este signo seja irreverente e independente. Não gostam de ficar acomodados e não se calam quando discordam. Seguem sempre seus instintos e princípios. Sua regência faz com que Aquário seja um signo sempre em busca de se libertar de amarras, se expressar, mesmo que a sociedade não concorde com isso. Como um elemento de Ar, sua opinião é livre e o pensamento voa. É dono de ideias revolucionárias e até mesmo um tanto quanto rebeldes. Às vezes podem soar frios diante de todo esse pensamento "fora da caixinha", ou ainda tenham dificuldade com relacionamentos interpessoais. Lutam fortemente para romper com preconceitos e intolerâncias, mas possuem um excesso de individualidade. Netuno é o plano que rege o signo de Peixes e faz com que estes nativos sejam ingênuos, sonhadores e sensíveis, mas bastante generosos. Têm muita imaginação e por vezes vivem no mundo da Lua, apenas com seus próprios pensamentos. Mas não se prenda nisso. Piscianos costumam se questionar frequentemente sobre suas inspirações e o modo como se "misturam" à sociedade. São também pessoas muitos conectadas ao misticismo, aos assuntos ocultos e possuem uma intuição mais evidente que os demais signos. Peixes, graças à influência de Netuno, é bastante criativo e misterioso. Ele já sabe de coisas que você ainda está prestes a descobrir. Além disso, possui um enorme coração e facilidade para o contato com planos espirituais.