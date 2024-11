Oração do anjo da guarda de cada signo: descubra a sua

“Querido Cassiel, obrigado por me abençoar aqui na terra. Anjo querido, você é o meu tutor que já me ensinou e continua ensinando todas as maravilhas da vida. Obrigado por ter me dado as responsabilidades que hoje levo comigo, assim como pela paz que transborda em meu coração. Amém.” Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Capricórnio