Oração do anjo da guarda de cada signo: descubra a sua

Você sabia que cada signo possui o seu anjo da guarda? Sim, os anjos celestiais são designados por Deus para abençoar e nos proteger em nossas vidas terrenas. Descubra abaixo a oração do Anjo da Guarda de cada signo e peça proteção para o seu.Oração do anjo da guarda de cada signo Áries“Samuel, querido anjo da guarda que tanto me sustém, venha me ensinar a ser mais forte a cada dia. Dê-me apoio e mansidão para enfrentar todos os obstáculos da vida. Que o Senhor, meu Pai, te proteja em suas guerras ao benefício de ti e de minha defesa terrena. Amém”.Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Áries Touro“Querido Anael, leve meu pedido de perdão ao grande Deus. Expulsa de mim todo espírito de excesso ou avaria. Torne-me mais puro e amado a cada dia. Abençoe meus familiares e me proteja de todo mal. Amém”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Touro Gêmeos“Anjo Rafael, venho te agradecer por ter sido o designado para cuidar de mim. Abençoe meus pensamentos e me livre de tropeçar. Cuide dos meus caminhos e seja sempre presente em minha vida. Obrigado por todas as bênçãos a mim entregadas. Tu és poderoso. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Gêmeos Câncer“Meu querido protetor Gabriel, sempre se fez presente nas amarguras da minha vida, sarando minhas feridas e cuidando de minha alma. Obrigado por levar minhas súplicas ao Grande Deus e, também, por ter me adotado como o seu protegido. A ti serei sempre grato. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Câncer Leão“Miguel, nunca tenho palavras para te descrever. Tudo que por mim fizeste foi coisa indescritível. Nunca de ti nada mereci e, mesmo assim, tiveste misericórdia de mim e da minha vida. Só tenho a te agradecer pelas bênçãos concedidas e pelos milagres que hão de vir. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Leão Virgem“Rafael, Deus está contigo. Obrigado por abençoar a minha mente, meu querido anjo. Nunca me abandonaste nos momentos mais difíceis e, por vezes, mesmo com toda a minha amargura, nunca desiste de mim. Cuida de mim e dos meus. Minha vida é para o Pai. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Virgem Libra“Querido anjo Anael, venho te agradecer pelo amor que tens me dado. Mesmo que eu não o mereça, Anael, tu ainda tens me dado. Cuide de minha mente, das minhas ações e de todos os meus familiares. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Libra Escorpião“Amado anjo Azrael, venha para mim fazer grandes bonanças. Me conduz pelo bom caminho e desvie os meus pés de tropeçar. Elimine qualquer artimanha que queira corromper a minha mente e me torne suscetível ao amor de Cristo. Obrigado, eternamente. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Escorpião Sagitário“Saquiel, abençoe os meus caminhos, me livre de todo o mal. Desenvolva em mim o amor da boa obra e o amor do amar ao próximo. Cuide de meus amigos e das pessoas que encontro pelo lindo caminho da vida. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Sagitário Capricórnio“Querido Cassiel, obrigado por me abençoar aqui na terra. Anjo querido, você é o meu tutor que já me ensinou e continua ensinando todas as maravilhas da vida. Obrigado por ter me dado as responsabilidades que hoje levo comigo, assim como pela paz que transborda em meu coração. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Capricórnio Aquário“Ah, Uriel, como eu sou necessitado de ti. Cuide da minha razão e de todas as minhas ações terrenas. Esteja sempre ao meu lado indicando as melhores vias e formas de agir. Cuide para que eu não peque contra Deus e que continue sendo um instrumento de amor para o mundo. Amém.”Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Aquário Peixes“Amado anjo Asariel, tu és quem me vela o sono e os passos dados durante o dia. Obrigado por toda a proteção, mesmo que eu não a mereça. O Senhor que está nos céus te designou como o melhor companheiro para os meus dias. Seja sempre comigo, obrigado por tudo. Amém”.Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de PeixesSaiba mais : As características dos signos do zodíaco Como cada signo do zodíaco reage à infidelidade? Descubra Os segredos de cada signo: o lado oculto dos signos