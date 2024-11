Horóscopo

Calendário Astrológico Janeiro 2025

Está no ar o calendário astrológico de janeiro de 2025 com promessas de mudanças e grandes transformações para a sua vida! Mais do que uma simples virada de ano, esse momento carrega um peso simbólico de renovação e novas possibilidades, em sintonia com o clima de esperança que sempre envolve o início de um novo ciclo.Se você deseja começar 2025 com o pé direito e aproveitar ao máximo as energias que o cosmos oferece, não perca as atualizações dos astros!Continue lendo e veja como eles podem guiar suas escolhas, além de proporcionar conquistas e crescimento pessoal.Calendário Astrológico Janeiro 2025 03/01 - Vênus entra em Peixes 06/01 - Lua Crescente em Áries 06/01 - Marte entra em Câncer 13/01 - Lua Cheia em Câncer 19/01 - Sol em Aquário 21/01 - Lua Minguante em Escorpião 27/01 - Mercúrio entra em Aquário 29/01 - Lua Nova em Aquário 30/01 - Fim de Urano Retrógrado em TouroA Egrégora de Renovação no Início do AnoFeliz Ano Novo! Embora o Ano Novo Astrológico só comece com a entrada do Sol em Áries, em março, o início de um novo ano no calendário gregoriano também é um momento importante. Isso porque há uma forte egrégora de energia coletiva focada nessa renovação. Ou seja, se tanta gente, em tanto lugar, ao mesmo tempo está se abrindo a essa energia de renovação, é claro que ela se sentirá convidada a - de alguma forma - entrar em nossas vidas.Aliás, se renovação é o que se procura, há uma boa notícia trazida pelos céus: Essa virada, de 2024 para 2025, acontece sob a energia da Lua Nova, que inclusive troca de signo durante a madrugada. 2024 se põe com a Lua em Capricórnio e 2025 se levanta sob a Lua em Aquário. Ou seja, essa virada de ano, de forma muito simbólica, avança de um signo mais conservador e tradicionalista para o revolucionário Aquário, que sempre quer mais do mundo e está atrás de evolução, avanço e, claro, renovação.Será que entraremos em 2025 com essa sede também? Claro, essa pode ser nossa motivação ao longo do ano: vislumbrar estratégias para progredir coletivamente, o que faz todo sentido em tempos de crise mundial e colapso climático.Mas para que esse movimento seja feito com sucesso é preciso investir nas conexões, nas parcerias e na qualidade da comunicação nos nossos relacionamentos. O que está prejudicado devido à retrogradação de Júpiter, que começou em outubro de 2024 e segue durante todo o mês de Janeiro de 2025. Em seu trânsito pelo signo de Gêmeos, Júpiter vai e volta, revisando ideias, acordos, uniões e habilidades comunicativas de maneira muito inconstante, ao menos nesses primeiros dias do ano.Lua Cheia em Câncer: Amor e Intuição como SoluçõesA Lua Cheia em Câncer, que acontece no dia 13, aponta um caminho mais fácil para resolver esses conflitos: apostar no amor. Essa lunação, ambientada no trânsito de Vênus pelo signo de Peixes, que começou no dia 3, tira a racionalidade do caminho para revelar os desejos da alma e a potência de se confiar na intuição, quando se fala em criar conexões.É mergulhando nessa profundidade da Lua Cheia que subimos à superfície muito mais leves, podendo experimentar a segunda metade do mês com a sensação de organização coletiva. Parece que, por mais difíceis e contraditórias que sejam as ideias, todo mundo quer mais solução e menos drama.Calendário Astrológico Janeiro 2025 - Revisões e Rupturas: A Influência de Mercúrio e UranoMercúrio entrando em Aquário, dia 27, e a Lua Nova em Aquário, dia 29, contribuem para reforçar essa qualidade, mas também pressionam o território dos afetos. As amizades, parcerias e relações de trabalho estarão passando por revisões importantes, que podem fortalecer vínculos ou romper de vez as interações que não se alinham mais, principalmente por motivos relacionados a ideais de vida, humanitarismo ou mesmo política.Urano retoma o movimento direto no dia 30 e todo o Zodíaco sente as escolhas que foram tomadas nos últimos meses - mais especificamente desde setembro de 2024 - se consolidando. O que um dia foi ideia, sonho ou meta, agora aparece materializado, trazendo consigo glórias e consequências próprias. Mas esse talvez já seja um papo para fevereiro.Saiba mais: Orixá Regente de 2025: o ano de Iansã! Fases da Lua em Janeiro de 2025 As Cartas do Baralho Cigano para 2025: A Aliança e O Ramalhete