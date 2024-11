Horóscopo

Simpatia de Dia das Bruxas para arrumar um namorado

O Dia das Bruxas é uma ótima oportunidade para realizar simpatias poderosas que atraiam um novo amor. Nesta data, energias intensas estão em movimento, o que favorece rituais, banhos e simpatias. O Halloween, conhecido também como o Dia de Todos os Santos, celebra o contato entre os planos terrestre e espiritual, reverenciando aqueles que já partiram. Aproveite essa atmosfera mágica para realizar a Simpatia de Dia das Bruxas para o Amor e atrair um parceiro especial para sua vida!Simpatia Dia das Bruxas para o AmorEssa simpatia é simples de realizar, mas requer atenção aos detalhes e aos materiais para garantir que tudo esteja em mãos no momento certo. Confira a lista completa de ingredientes: 1 maçã; 1 faca grande para cortar a maçã; Um pouco de mel de abelha; Pequenos pedaços de canela em pau; 7 palitos de madeira (palitos de dente servem); Uma roseira, preferencialmente com rosas cor-de-rosa; 1 pedaço de papel cor-de-rosa; 1 saquinho pequeno cor-de-rosa; 1 lápis ou caneta.Como fazer a Simpatia Dia das Bruxas para o AmorNo dia 31 de outubro, siga este passo a passo: Preparação da Maçã: Corte a maçã ao meio e retire todas as sementes, reservando-as para o final. Aplicação do Mel: Pegue uma das metades da maçã e aplique o mel na parte interna. O mel deve cobrir bem a superfície, mas sem exageros para que não escorra. Escrita das Informações: No pedaço de papel rosa, escreva o nome, data de nascimento e signo da pessoa que você deseja atrair. Logo abaixo, escreva também seu nome, data de nascimento e signo. Montagem da Maçã: Coloque o papel rosa entre as duas metades da maçã untada com mel e una as metades, prendendo-as com os sete palitos de madeira. Enterro da Maçã: Enterre a maçã sob uma roseira de sua escolha. Se possível, opte por uma roseira com flores cor-de-rosa, para potencializar ainda mais as energias de amor e união.Finalização da SimpatiaAo retornar para casa, pegue as sementes da maçã reservadas e coloque-as dentro do saquinho cor-de-rosa, junto com os pedaços de canela em pau. Guarde o saquinho em um lugar seguro dentro do seu guarda-roupa.Agora, mantenha suas energias positivas e mentalize seus desejos com confiança!