Simpatia das 7 velas no Halloween

A celebração do Halloween é um momento mágico e enigmático, repleto de lendas, tradições e mistérios que capturam a imaginação de muitos. Entre as práticas que envolvem essa data, a "Simpatia das 7 velas no Halloween" destaca-se como um ritual ancestral que combina o encanto do Dia das Bruxas com a busca por proteção, purificação e boa fortuna. Neste artigo, mergulharemos na fascinante prática das 7 velas, explorando sua história, significado e como realizar essa simpatia de forma eficaz. Prepare-se para descobrir como esse ritual pode adicionar uma dimensão extraordinária a sua celebração de Halloween, trazendo consigo a promessa de luz e positividade em meio à escuridão e aos mistérios dessa data tão especial.Simpatia das 7 velas no Halloween — Você vai precisar de:Antes de adentrarmos nos detalhes da execução desse ritual, é crucial entender quais são os materiais necessários para realizá-lo com sucesso. A seguir, você será guiado através da lista de itens essenciais que darão vida a essa prática que promete proporcionar sorte, prosperidade, proteção, saúde ou o que quer que o seu coração esteja desejando. Comece criando uma atmosfera propícia para a realização da simpatia das 7 velas e venha conhecer os materiais necessários: 1 vela vermelha; 1 vela azul; 1 vela verde; 1 vela branca; 1 vela amarela; 1 vela laranja; 1 vela rosa; 7 pedacinhos de papel em branco; 1 prato que comporte as sete velas acesas.Como fazer?Concentre-se e acenda, na noite de Halloween, as sete velas sobre o prato e faça 7 pedidos, seja qual for a área, escrevendo cada um deles em um pedacinho de papel que você já separou. Em seguida, a cada pedido escrito, dobre o papelzinho coloque-o debaixo do prato.Quando as velas terminarem de arder, jogue os restos da cera no lixo (antes, tenha também atenção no que as chamas lhe dizem e tire as suas conclusões). Os papeis devem ser guardados num lugar onde ninguém tenha acesso, exceto você, até a próxima Lua Minguante. O prato pode ser lavado e continuar a ser utilizado em sua casa.Agora se aquiete um pouco; silencie a sua mente e medite sobre os seus pedidos. Acredite que, nesta noite, existe no ar uma magia e uma força especial e que seus pedidos poderão ser realizados! Por fim, quando a próxima Lua Minguante chegar, queime os papeizinhos, soprando as cinzas ao vento ou depositando-as num jardim florido. Agradeça e que assim seja!