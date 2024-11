Horóscopo

Os 6 dons do oculto e das trevas: identifique-os

É notável que, pela Bíblia, muitos dons são mostrados. Jesus curava enfermos, seus discípulos expulsavam demônios, etc. Entretanto, além dos dons espirituais, existem relatados na Bíblia pelo menos seis dons do oculto, que não foram entregues por Deus, e sim por forças do ocultismo. Hoje em dia, esses dons são usados em diversas religiões, rituais mágicos e grupos de misticismo. A partir disto, resolvemos reunir os seis dons do oculto, mediante a Bíblia, para um estudo mais aprofundado.Se a Bíblia revela quais são os 9 dons espirituais que vêm de Deus, conforme descrito no I Coríntios 12, 7-10, as sagradas escrituras também revelam os 6 dons das trevas, dos quais bruxos e bruxas são possuidores.Os 6 dons do ocultoO dom da IncorporaçãoA incorporação é o dom que certos médiuns e videntes utilizam para poderem conversar com espíritos e demônios que já nos abandonaram no plano terrestre. Através de conversas com estes espíritos, verdades e fatos são revelados. Assim como registrado na Bíblia Sagrada em Isaías (8:19).O dom da CiênciaO ato de tornar-se excelente em ciência ocultista é agradável às forças negativas e espíritos penados. Esta arte, embebida em ilusão e adivinhações, é criadora dos inícios da Magia, assim como é possível estudar no livro de Sabedoria, da Bíblia Sagrada.O dom da Carnalidade: o terceiro registrado nos dons do ocultoO dom da carnalidade é o ato que envolve o próprio corpo ou o de outrem. Práticas estas são desenvolvidas e consolidadas com viés de ritos mágicos, como o vodu e a magia negra. Podemos descobrir mais sobre estes tipos de rituais em Tiago (3:15).O dom da Feitiçaria sanguíneaA feitiçaria é amplamente relatada nos livros bíblicos. Este quarto dom faz menção às famílias ocultistas que passam pelas suas gerações a herança mágica e os dons das trevas. O dom da feitiçaria é passado geralmente por feiticeiras do sexo feminino, assim como descrito em Isaías (57:3-5).O dom da CuraO quinto dom faz referência às curas e milagres realizados por feiticeiros e bruxos. Assim como Jesus pode curar, os espíritos malignos também possuem esse poder, seja concretamente, seja através de ilusões, bem como está registrado em Ezequiel (13:17-23)O dom da ProfeciaO sexto e último dom concerne os videntes, aqueles que realizam profecias para nos dizer o futuro. Este evoluíram para o tarô moderno, por exemplo. O dom da profecia e adivinhações são registrados por Isaías (47:13).