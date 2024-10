Horóscopo

Horóscopo do Dia para Libra

LIBRA - 23/set a 22/out Horóscopo do Dia para Libra Amor Seu companheiro tem te cobrado mais atenção e comprometimento. Reveja sua postura nessa relação. Trabalho Sua rotina tende a estar cada vez mais harmônica e isso e graças à sua mudança de atitude que foi drástica. Continue assim. Bem Estar Que tal programar suas férias em família? Esse descanso será fundamental para repor as energias e passar mais tempo com quem você ama.