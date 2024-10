Horóscopo

Horóscopo do Dia para Leão

LEãO - 23/jul a 22/ago Horóscopo do Dia para Leão Amor Essa tende a ser uma fase de altos e baixos. Cuidado com isso pois os efeitos podem ser péssimos para ambos. Trabalho Sua rotina tende a estar cada vez mais harmônica e isso e graças à sua mudança de atitude que foi drástica. Continue assim. Bem Estar Não pera seu tempo com fofocas e maldades, invista em você e sua felicidade será mais importante que o fracasso alheio.