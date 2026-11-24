Para proteger e preservar a diversidade de crenças na capital mineira, o Grupamento de Prevenção à Intolerância Religiosa da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) iniciou, na segunda-feira (23/11), a distribuição de duas mil placas de Espaço Sagrado Protegido para espaços religiosos.

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As placas buscam identificar locais de manifestação de práticas religiosas — principalmente aquelas ligadas a matrizes africanas, que são mais frequentemente vítimas de violência e discriminação — para que sejam resguardados e legitimados. Um formulário com os critérios de elegibilidade será divulgado em breve pela Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte. Templos interessados em participar do programa poderão se inscrever.

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A iniciativa começou em 2021, com a Rede de Espaços Sagrados Protegidos. Por meio dela, representantes da Guarda Municipal recebem denúncias de ataques contra templos pelo Telegram ou pelo telefone 153 e as encaminham à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias Correlatas (DECRIN), da Polícia Civil.

Com apoio da Defensoria Pública, cerca de 150 placas semelhantes já haviam sido distribuídas exclusivamente a locais de culto de religiões de matriz africana. As novas placas ampliam a iniciativa para assegurar a liberdade de crença. Antes restrito às religiões de matriz africana, o programa passa a contemplar manifestações de diversas origens, por demanda da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP).

“Através de uma emenda parlamentar, nós conseguimos a produção de 2.000 placas. Então, a gente amplia esse serviço para todos os espaços que têm culto, independente da crença”, explicou a subinspetora Aline Silva, coordenadora da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais e responsável pelo Grupamento. “Se eles atenderem aos critérios do programa, eles receberão gratuitamente uma placa para ser colocada no seu espaço.”

Aline também afirma que a presença da placa ajuda a prevenir episódios de discriminação. “O que notamos com o projeto incipiente que fizemos em 2021 é que a placa em si já inibe algumas situações de intolerância religiosa. Então, dá a esses espaços uma segurança para que eles possam fazer os seus cultos. A ideia é essa. Deu certo, a gente iniciou com os terreiros e agora a gente amplia para outras religiões.”

Para Pai Túlio, da Casa de Cura Zé Pelintra e as Almas, a iniciativa representa mais que uma placa: é uma garantia de direito ao espaço. “Ela representa a possibilidade de honrar orixás e guias sem interferências, de poder pegar um Uber usando roupas brancas e dizer ‘vou para o terreiro’, de não precisar mais esconder o sagrado atrás de uma portinha nos fundos”, afirmou.

O líder também destacou a importância do reconhecimento institucional para as manifestações e festas promovidas por sua comunidade nas ruas. “Já fazemos movimentos e celebrações nas ruas, com as nossas festas, ocupamos o espaço. Mas esse reconhecimento nos dá voz, mostra para as nossas crianças que elas podem honrar o sagrado e andar com nossas roupas sem sofrer preconceito.”

A Casa de Cura Zé Pelintra e as Almas, terreiro de Umbanda no Bairro Nova Cintra, foi o segundo local a receber a placa da Guarda Municipal. Na manhã de segunda-feira (23/11), representantes do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-brasileira (CENARAB), Felipe Brito e Dênnia Gonçalves, acompanharam dois guardas municipais na entrega. O primeiro local contemplado foi o Templo de São Jorge, terreiro de Umbanda no Bairro Nova Suissa. Nesta primeira etapa, outros três espaços associados ao CENARAB receberão o reconhecimento. A iniciativa terá novas fases de implementação.

O programa também prevê avaliação de riscos, articulação com redes de proteção e patrulhas preventivas nas proximidades dos locais de prática religiosa contemplados. Aline Silva afirmou que, além da Guarda Municipal, a ação busca mobilizar a Diretoria de Políticas de Reparação da Igualdade Racial e outros atores estratégicos, como líderes de diferentes cultos.

“Nossa intenção é abraçar a sociedade, as pessoas que moram em Belo Horizonte, para que elas tenham o seu direito de ir e vir, de estar, de permanecer sem sofrer nenhum tipo de racismo ou de intolerância. O objetivo é fazer com que Belo Horizonte seja, de fato, uma cidade segura para todos”, acrescentou.

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Segundo Aline, a iniciativa tem sido bem recebida pelos espaços religiosos, e diferentes templos já entraram em contato em busca de informações. Atualmente, 160 casas de culto integram o circuito de visitas periódicas da Guarda e são elegíveis para participar da rede.



