Diante da paisagem magnífica, um passeio para guardar na memória GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Frei Rosário: vida dedicada ao Santuário da Piedade GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS



Em meados da década de 1990, em visita à Serra da Piedade, em Caeté, conheci o frei Rosário Jofylly (1913-2000), então às voltas com a restauração da singela ermida que guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, atribuída ao Aleijadinho. Nome de destaque na nossa história, era um frade dominicano que ficou 51 anos à frente do santuário, e, durante a ditadura (1964-1985), acolheu no topo do maciço muitos perseguidos pelo regime militar.



Agora, passados 26 anos da morte do sacerdote, seu nome batiza um espaço bem aconchegante, a Cave Frei Rosário, a alguns metros da ermida, aonde se chega caminhando diante da paisagem espetacular a 1.746 metros de altitude. Estive lá para uma bela experiência: visita guiada ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, tendo à frente o reitor do complexo arquitetônico, religioso, cultural, histórico e paisagístico, padre Wagner Calegário, momentos para admirar o pôr-do-sol e, finalmente, degustação de queijos e vinhos. “A cave está num local onde frei Rosário abrigava suas cabras. Os queijos eram curados – e ainda são – no lugar da antiga dispensa”, explica o reitor do santuário.



A partir de 1950, o frade começou a produzir o queijo artesanal, com processo de maturação em caverna, no qual fungos naturais desenvolvem sabor e textura únicos. Padre Wagner adianta que, atualmente, há queijos em maturação e também à venda. “O produto vem da Serra do Salitre, de cooperativa que são nossas parceiras. Porém, o que faz esse queijo tão especial é o fungo específico do alto da Serra da Piedade, numa conjunção de altitude, umidade, vegetação e temperaturas, base de um microbioma extremamente específico”.



HARMONIZAÇÃO



A última e deliciosa etapa, já na Cave Frei Rosário, foi comandada por Jordane Macedo, que apresentou queijos de produtores artesanais parceiros da Rota do Queijo de Minas, harmonizados com vinhos sob orientação de Ricardo de Sá, da Conexão Sommelier. Tudo perfeito, com apenas 12 pessoas à mesa, pois só há esse número de cadeiras. “É o número dos apóstolos”, contou Jordane, diretor da Rota do Queijo de Minas.



Interessados em conhecer ou participar de novas experiências na Cave Frei Rosário devem enviar email para sensp.hospedagem@arquidiocesebh.org.br ou acessar o site maepidedade.com.br

JORGE GONTIJO/EM/D.A PRESS – 28/1/1987

PATRIMÔNIO BEM PRESERVADO GARANTE...



Nos meus tempos de adolescente, lá nos anos 1970, fazia um curso de inglês no Centro de BH e sempre voltava para casa com meus pais, que trabalhavam no antigo Departamento Nacional de Estradas de Ferro – o escritório ficava na Rua da Bahia. Meu pai, Helton, deixava o carro num estacionamento dentro da centenária Serraria Souza Pinto, e eu ficava impressionado com a beleza do espaço, mesmo que a estrutura estivesse em completa decadência. A situação perdurou, como mostra a foto da década seguinte. A lembrança daquela época me veio inteirinha à cabeça durante a 23ª edição do Jantar Amigos do Hospital da Baleia (foto), iniciativa que reúne parceiros e une pessoas que acreditam no poder da solidariedade para mudar vidas. No lugar daquele terreno ocupado pelos veículos estavam, tantos anos depois, centenas de pessoas circulando no ambiente bonito, restaurado e tão importante para o patrimônio da cidade. Em concessão pelo governo de Minas à iniciativa privada, a construção integra o Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), tombado em níveis municipal e estadual.

GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS



...VIDA NOVA AO CENTRO DA CIDADE

Promovido pelo Hospital da Baleia, o evento beneficente reuniu empresários, representantes de empresas e apoiadores da instituição. Recursos arrecadados foram destinados à reforma da recepção da Unidade Baeta Vianna, que concentra serviços de exames de imagem, cirurgias e internações, para melhorar a estrutura do espaço e as condições de acolhimento de pacientes e acompanhantes atendidos pela instituição, que oferece assistência integral pelo SUS. O jantar teve apresentação do cantor Eduardo Costa, que doou o cachê ao hospital. Ao ir embora, fiquei pensando assim: como prédios e áreas degradadas podem receber investimentos, públicos ou privados, e dar mais vida à cidade!

NACIP GÔMEZ

Gostei do que vi

“Mas a Lua, furando o nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros, distraída, sem saber que a ventura desta vida...” Eis aqui, certamente, alguns dos versos mais bonitos da música popular brasileira. Num passeio a Conceição do Mato Dentro, me lembrei desse trecho de “Chão de estrelas”, composição de Orestes Barbosa e Sílvio Caldas, diante da obra do artista plástico Paulo Virgílio, conhecido como Grilo. Batizado com o nome da canção famosa, o conjunto de esculturas fica na Travessa Ana Tadeu, no Largo do Rosário, próximo ao Mercado Municipal Maurílio Lages, e homenageia Terezinha Utsch (cantora, instrumentista e professora) e José Marçal dos Santos, o Teiado (músico e compositor), além do embaixador José Aparecido de Oliveira. A proximidade com o Mercado Municipal tem significado especial, pois reúne, em um mesmo percurso, a memória dos músicos e a valorização do artesanato local.



TURISMO RELIGIOSO



Capital mineira da fé, Congonhas vai sediar de terça a quinta-feira (24 a 26/11) o 8º Fórum Nacional de Turismo Religioso, com programação no Teatro Dom Silvério, no Centro Cultural da Romaria. Ao longo dos três dias, representantes de diferentes regiões do país e também do exterior participam de palestras, painéis, encontros técnicos e atividades voltadas ao desenvolvimento do setor. Presentes gestores públicos, pesquisadores, empresários, agentes de turismo, operadores turísticos e lideranças religiosas. Um dos momentos importantes será a elaboração, de forma participativa, da Carta Magna do Turismo Religioso de Congonhas para o Brasil, documento para se tornar referência em planejamento e fortalecimento do setor. Inscrições gratuitas. Informações forumturismoreligoso.com.br



PRÉ-HISTÓRIA



Lançado no sábado o livro “A pré-história de Andrelândia – Estudo em homenagem aos 40 anos do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas (NPA) do Alto Rio Grande” (3i Editora). Com 178 páginas e organizada por Gilberto Pires de Azevedo e Marcos Paulo de Souza Miranda, a obra contém informações sobre pinturas rupestres, cerâmicas, artefatos de pedra, canoas históricas e estudos inéditos sobre a Toca do Índio. Na palavra de Giberto e Marcos Paulo, “são quatro décadas de pesquisas, amizade e mobilização pela defesa do patrimônio cultural de Andrelândia e também uma homenagem às centenas de pessoas que fizeram do NPA um exemplo de preservação comunitária”. À venda (R$ 70) no site da Amazon e em conhecimentolivraria.com.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



EFEMÉRIDES MINEIRAS



O Instituto Cultural Amilcar Martins (Icam) lança hoje, às 19h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466, em BH), o software de pesquisa Efemérides Mineiras, de José Pedro Xavier da Veiga, fundador e primeiro diretor do Arquivo Público Mineiro. Criado pelo economista Eduardo Borges Martins, responsável pela arquitetura e desenvolvimento da plataforma digital, o novo software amplia as possibilidades de consulta da obra publicada em 1897, em quatro volumes e quase duas mil páginas. “Efemérides Mineiras” é um verdadeiro repositório documental da história de Minas. Enquanto a edição impressa apresenta informações exclusivamente em ordem cronológica, a ferramenta digital oferece diferentes modalidades de busca, permitindo consultas por datas, anos e séculos, além da localização de nomes de personalidades, cidades e acontecimentos históricos ao longo da obra. No lançamento, Eduardo Martins fará uma apresentação explicativa da novidade.