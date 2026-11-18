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Quem atravessa a capital mineira em direção ao Vetor Norte conhece o cenário: basta um cruzamento mais carregado, um acidente ou quaisquer outros tipos de retenção para o trânsito na avenida Cristiano Machado engarrafar.



Considerado um dos principais eixos viários da capital, a avenida, exatamente por esse motivo, vem passando por uma grande transformação, com projetos estruturantes que combinam obras já entregues e outras em andamento. O objetivo é eliminar gargalos e reorganizar os fluxos em pontos estratégicos ao longo do corredor.



Com cerca de 12 quilômetros de extensão, a Cristiano Machado liga a região central ao Vetor Norte e interliga bairros populosos como Cidade Nova, Ipiranga, União, Heliópolis, Primeiro de Maio, Guarani e Venda Nova. Por lá também passam os deslocamentos em direção à Cidade Administrativa, a acessos que levam ao Aeroporto Internacional de Confins e a inúmeros e populosos municípios da região metropolitana. O crescimento da região, com novos empreendimentos imobiliários, comerciais e residenciais, equipamentos e atividades econômicas, turbinou a pressão sobre uma via que já concentra intenso movimento de veículos e transporte coletivo.



Para minimizar esses transtornos, alguns deles históricos, a resposta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está sendo efetiva e já se espalha por diferentes trechos e intervenções. Enquanto viadutos já começaram a retirar movimentos dos cruzamentos, outras estruturas estão em construção. Há, também, uma nova faixa sendo aberta entre as avenidas Sebastião de Brito e Waldomiro Lobo e, em Venda Nova, uma trincheira de 780 metros que vai alterar a circulação em um ponto crítico.



Viaduto de R$ 30 milhões

A primeira mudança já está incorporada ao trânsito e faz parte de um novo cenário. Em junho deste ano, foi liberado o viaduto da Cristiano Machado com a Avenida Saramenha. Com investimento de cerca de R$ 30 milhões, a estrutura criou uma ligação direta para quem vem da Saramenha e segue em direção ao Centro. Os semáforos para veículos foram desativados, reduzindo pontos de parada e conflitos.



A intervenção se soma ao complexo da Avenida Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani. Em outubro de 2025, a PBH liberou a última alça do conjunto, batizado de Heliópolis. A obra, de R$ 104,8 milhões, reorganizou os deslocamentos entre o bairro Guarani e a região central da cidade.



Para o secretário de Obras e Infraestrutura, Leonardo José Gomes Neto, os resultados das duas estruturas reforçam a estratégia. “A Cristiano Machado é um dos principais corredores de mobilidade de BH. Por isso, investir em obras é uma necessidade, mas também um ato de muita coragem, dada toda complexidade dessas intervenções”, diz.



Segundo o secretário, cerca de 120 mil carros circulam diariamente pela avenida e os viadutos concluídos “são exemplos de como essas ações podem ser eficazes”. A avaliação é de que as estruturas ajudem a retirar movimentos dos cruzamentos e reduzam pontos de congestionamento.



Elevados melhoram ligação entre bairros

O próximo ponto de transformação está na interseção com a Avenida Sebastião de Brito. Dois “elevados” estão sendo construídos para separar os fluxos e melhorar também a ligação entre os bairros Dona Clara e Primeiro de Maio. A obra começou em julho de 2023 e sua conclusão está prevista para 2027. O conjunto de intervenções tem custo estimado em R$ 261 milhões. O projeto inclui adequações no sistema viário, canal paralelo para o Ribeirão Pampulha e remanejamento de esgoto.



Em agosto, terminou o remanejamento da rede de gás que atravessava a área, permitindo o avanço dos pilares e das alças. Enquanto a obra avança, a circulação também é redesenhada. Em outubro, uma nova configuração foi implantada no sentido Centro, com desvio para uma pista construída no trecho e novos acessos e travessias.



“Temos ciência dos impactos que essas obras causam e de como elas afetam a vida de quem trafega por ali todos os dias, mas confiamos muito nas soluções que estamos construindo e temos a certeza de que entregaremos um trânsito de muito mais qualidade aos belo-horizontinos”, afirma o secretário Leonardo Gomes, que acrescenta: “Os viadutos que já foram concluídos, nas interseções da Cristiano Machado com as avenidas Saramenha e Waldomiro Lobo, são exemplos de como essas ações são eficazes e nos dão ainda mais motivação para entregar as unidades da Sebastião de Brito e a trincheira com a Vilarinho”.



Entre a Sebastião de Brito e a Waldomiro Lobo, cerca de um quilômetro do sentido centro-bairro ganhará uma nova faixa, levando a Cristiano Machado a três faixas no trecho. A previsão é de liberação no primeiro trimestre de 2027. Para abrir espaço, foi necessária a desapropriação de parte de um posto de combustíveis. A Cemig também está deslocando 26 postes. A ampliação busca aumentar a capacidade em um trecho de movimento intenso.



Em Venda Nova, uma trincheira

É na região de Venda Nova que está a intervenção de maior impacto físico sobre a avenida. Entre a Vilarinho e a MG-010, a prefeitura constrói uma trincheira com cerca de 780 metros na via central da Cristiano Machado. Parte da estrutura será coberta, dando lugar a um boulevard em frente à Catedral Cristo Rei. O projeto inclui pista de aceleração na Vilarinho, ampliação do viaduto sobre o metrô, drenagem, pavimentação, iluminação, paisagismo e adequações geométricas.



O investimento é de R$ 161,6 milhões, financiados pelo Fundo de Mobilidade Urbana. As obras começaram em setembro de 2025, com conclusão prevista para 2028. A proposta é retirar do nível da avenida parte dos fluxos e ampliar a capacidade entre a Cristiano Machado, a Vilarinho e a rodovia estadual. A obra impõe um período de interferências, com pistas estreitadas e retornos fechados. Próximo ao Shopping Estação, uma faixa adicional de cerca de 150 metros passou a operar no sentido Centro.



À época do início das obras, o prefeito Álvaro Damião destacou que esta não seria uma obra paliativa. “O que começa agora é uma obra estruturante – e a gente pede à população que tenha ainda mais paciência com os impactos no trânsito. Serão feitos desvios, que precisam ser respeitados. A gente não vai resolver um problema só de Belo Horizonte com essa trincheira, mas da região metropolitana. Serão mais pistas de rolamento e não haverá esse pare e siga infernal de hoje depois das obras. O ganho de tempo nos deslocamentos será imensurável.”



deslocamento em meio às obras

O desafio é executar intervenções de grande porte sem interromper um corredor usado diariamente por milhares de pessoas. Na Vilarinho, o remanejamento da rede de gás pela Gasmig foi necessário para liberar a área da trincheira, com interdições noturnas em uma das etapas.



A construção também vai exigir a retirada da passarela em frente ao Shopping Estação. Uma estrutura provisória está sendo instalada antes da mudança. Na Sebastião de Brito, a circulação é alterada à medida que a obra avança.



O gerente de Ação Regional Norte-Venda Nova da BHTrans, Everaldo da Mata, lembra que a operação do trânsito é parte importante do conjunto. “As intervenções na Cristiano Machado e em seu entorno – Praça das Águas, Sebastião de Brito, Waldomiro Lobo, Saramenha e Catedral Cristo Rei – são fundamentais para melhorar a mobilidade no vetor Norte”, afirma.



Para Everaldo, as obras garantem maior fluidez do trânsito, segurança viária e acessibilidade, qualificando as conexões entre os bairros e as principais vias de circulação. “Destaca-se, também, a efetiva atuação das equipes de mobilidade, que acompanham, planejam e atuam diretamente na operação e na organização do trânsito durante as intervenções, buscando minimizar os impactos e garantir melhores condições de deslocamento. São obras da prefeitura que beneficiam toda nossa cidade e a região metropolitana”, completa.

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A Cristiano Machado, portanto, ainda está em transformação. Enquanto os primeiros viadutos já fazem parte da rotina dos motoristas, aliviando o volume do tráfego, novas estruturas, pistas e a trincheira avançam em diferentes pontos do corredor. O desafio, para além de concluir as obras, será fazer com que esse novo desenho acompanhe o movimento de uma região que continua crescendo e tem, na própria avenida, uma de suas principais portas de entrada e saída.