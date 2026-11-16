ONDE A ARTE MUDA VIDAS

A menina precisava acordar de madrugada para vender balas e ajudar no sustento da família. Moradora do Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH, era a mais velha de vários irmãos, criados pela mãe. Entre as obrigações de casa, havia algo de que não queria abrir mão: as aulas de balé. Um dia, porém, procurou a professora para dizer que não poderia continuar. Precisava trabalhar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Foi então que a bailarina Ilma Silvério conversou com a mãe. Explicou que a adolescente tinha talento e que a dança poderia abrir caminhos. A própria menina também resolveu defender seu desejo. Passou a colocar o celular para despertar, organizar os horários e procurar quem pudesse ajudá-la a conseguir o uniforme.



“Percebi nela essa mudança e essa autonomia, sabe? Em prol dela mesma, um fortalecimento que ela adquiriu e que eu percebi que foi através do balé”, recorda a professora.



Não se sabe se a adolescente realizou o sonho de se tornar bailarina. Mas, para Ilma, algo importante havia acontecido: a menina descobrira que podia defender os próprios desejos.



A história ajuda a compreender o alcance do Balé Passo a Passo, que completou 20 anos em 2026. À frente do projeto está uma artista que encontrou na dança não apenas uma profissão, mas uma maneira de participar da vida da comunidade.



A escolha de ficar



Ilma nasceu em Belo Horizonte e chegou a Santa Luzia já adulta. Formada em Artes Plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), com habilitação em Cerâmica, construiu parte da carreira na capital. Durante sete anos, integrou uma companhia de dança. Trabalhava em BH e voltava para Santa Luzia praticamente apenas para dormir.



Até questionar aquela rotina. Vivia em uma cidade, mas sua contribuição artística permanecia em outra. Decidiu aproximar os dois mundos. Participou do Conselho Municipal de Cultura, aprofundou os conhecimentos em gestão cultural e, em 2006, criou o Balé Passo a Passo, inicialmente em parceria com uma associação comunitária.



A proposta era oferecer a crianças da periferia uma experiência frequentemente associada às famílias de maior renda: aprender balé clássico. “Não existe uma dança que seja específica para determinado corpo, para determinada classe social. O que existe é o dançar.”



Ilma também enfrenta a ideia de que balé é atividade exclusiva de meninas. O projeto recebe meninos, embora o preconceito ainda dificulte a participação masculina.



Ao longo dos anos, antigas alunas se tornaram mães, profissionais e universitárias. Algumas continuam próximas da professora. Outras seguiram caminhos que ela já não consegue acompanhar.



Atualmente, o projeto reúne entre 15 e 20 participantes, com aulas aos sábados, na Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha. A mensalidade é de R$ 35, mas algumas alunas recebem bolsas por meio de apadrinhamento. Segundo Ilma, a manutenção depende das famílias e de parcerias comunitárias, sem financiamento público regular.



Em janeiro de 2026, o Balé Passo a Passo foi reconhecido pela Lei Municipal nº 4.981 como de relevante interesse cultural para Santa Luzia. O reconhecimento, porém, não eliminou as dificuldades financeiras. Para Ilma, os resultados não se medem apenas pelo domínio da técnica. Importa também o que cada aluno leva das aulas para a própria vida.

Criado em 2006, BALÉ PASSO A PASSO aproxima crianças e jovens da dança clássica, rompe barreiras sociais e mostra que o palco também pode fazer parte dos sonhos de quem vive na periferia Marcos Vieira/EM/D.A Press



Uma casa chamada Arte Sim



Em 2018, Ilma conquistou um imóvel inicialmente destinado ao seu ateliê de cerâmica. O lugar começou a receber outras atividades, abrigou o Balé Passo a Passo e se transformou em um espaço cultural.



Nasceu o Arte Sim, no Palmital.



“O Arte Sim nasce com o propósito meu de confirmação de que é possível viver de arte, ser artista e fazer arte aqui no Palmital”, explica a gestora, que soma 26 anos de carreira.



O espaço, identificado como Ponto de Cultura, reúne biblioteca, exposições, oficinas e uma vitrine compartilhada, na qual empreendedoras locais apresentam produtos e serviços. A gestão é coletiva.



Em abril, recebeu a exposição fotográfica “De corpo presente ausente”, homenagem à mãe da artista, já falecida. Em setembro, o Festival Flores e Pétalas transformou o imóvel em um pequeno teatro, com iluminação e estrutura para espetáculos. A intenção era aproximar essas linguagens de moradores que, segundo Ilma, muitas vezes nunca haviam entrado em um teatro.



Para encerrar 2026, a programação inclui Saberes da Nossa Terra, evento que reúne memórias de mulheres do Palmital e oficinas de argila e cerâmica. O barro, matéria-prima da artista, ganha outro significado: a terra onde a comunidade construiu sua história.



Mulheres em movimento



Entre as atividades mais recentes do Arte Sim está o Detox Através da Dança, projeto de consciência corporal realizado duas vezes por semana, exclusivamente para mulheres jovens e adultas. As participantes chegam para dançar, mas encontram também a oportunidade de conversar, compartilhar experiências e estabelecer vínculos.



“Para além do dançar, que é uma atividade superprazerosa e que faz muito bem para a saúde, também tem o objetivo da convivência dessas mulheres. Acaba que nessa convivência a gente vai fortalecendo nossa autoestima, fortalecendo quem nós somos.”



Ilma destaca a assiduidade das participantes e a disposição para se apresentar em público. O grupo já realizou uma apresentação artística e prepara outra para 28 de novembro, durante a quinta edição da Feira Afro-Brasileira, no Núcleo de Prevenção à Criminalidade.



Para a professora, os encontros oferecem algo que nem sempre encontra espaço na rotina: tempo para si, para o movimento e para a troca de experiências com outras mulheres.

O poder de criar caminhos



O Palmital não é apenas um território que consome cultura. É também um lugar onde ela nasce. Um de seus nomes mais conhecidos é o artista visual Paulo Nazareth, que alcançou reconhecimento internacional com obras e performances sobre identidade, território e desigualdade social.



Para Ilma, essa vocação artística tem relação com a formação do bairro, marcada pela chegada de famílias atingidas pelas enchentes de Belo Horizonte nos anos 1980. A diversidade de origens e as relações de solidariedade ajudaram a construir a identidade da comunidade.



Na interpretação da artista, enfrentar adversidades exige criatividade: encontrar soluções, reunir pessoas e imaginar possibilidades. “A gente acaba que vai se tornando essa pessoa que está em estado de criação o tempo todo, de criação de caminhos, de criação de conexões.”



Essa leitura também orienta sua atuação diante da violência. Nas rodas de conversa e atividades coletivas, Ilma procura estimular a escuta, o respeito às diferenças e a convivência. “Mais do que isso, a gente tem se empenhado em trazer para o nosso território uma cultura de paz.” Seu desejo é que as pessoas reconheçam seu papel nas mudanças que esperam para o lugar onde vivem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A menina que quase abandonou o balé para vender balas talvez nunca chegue a um grande palco. Ilma não sabe qual caminho ela seguirá. Mas guarda a lembrança de quando a adolescente decidiu continuar dançando. Naquele momento, a arte não resolveu os problemas financeiros da família. Ofereceu algo que também importa: a possibilidade de a menina reconhecer que seus sonhos mereciam um lugar na própria vida.