Casa Fiat de Cultura lança em BH a 12ª edição do Presépio Colaborativo

"Que futuro cabe na nossa imaginação?". No ano em que a Casa Fiat de Cultura celebra 20 anos, o ateliê aberto fez a abertura, na noite desta terça-feira (10/11), do “12º Presépio Colaborativo”. O evento foi uma oportunidade de reunir criações das peças elaboradas pelos participantes do Ateliê Aberto Especial. Os objetos compõem a tradicional cena natalina, com foco no uso de materiais reciclados, reaproveitados, referências à cultura brasileira e elementos que dialogam com a ciência e a tecnologia.

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O resultado é um presépio construído a várias mãos, com paz, cuidado e colaboração e foi confeccionado durante três oficinas organizadas pela Casa Fiat durante os primeiros dias de novembro.

Léo Piló, artista-curador da 12ª edição do Presépio Criativo, na Casa Fiat de Cultura Marcos Vieira/EM/D.A Press

Na abertura desta terça-feira, o artista-curador do Presépio Colaborativo, Léo Piló, comentou sobre a importância de fazer um evento com base na valorização da coleta seletiva e do trabalho dos catadores de material reciclado. "Estou muito satisfeito com essa Casa, que mais uma vez nos acolhe e faz da reciclagem cultura, poesia e fé. O tema deste ano permeia três questões principais; a primeira é a chegada, há 50 anos, da Fiat no Brasil e, há 20, a Casa Fiat de Cultura em BH; a segunda é uma série de pessoas reunidas que colaboam e que montam esse presépio; e o terceiro tema é que estamos aqui usando o material branco, porque estamos falando da paz", comenta.

Cantata apresentada pelo Coro Sinfônico da Cefart Marcos Vieira/EM/D.A Press

O artista lembrou a época do Natal, como um tempo de encontro, de reconciliação. "Para trazermos um diferencial, o projeto traz características dos anos 1970. O pai e a mãe estão nas montanhas, curtindo o interior das Minas Gerais, e toda a excelência do nosso estado, com nosso cafezinho, nosso queijo, nosso pão de queijo, nosso jeito de sermos tão especiais com nossa memória. A família se apresenta de uma maneira mais contemporânea, mas a fé, a luta e a reciclagem serão sempre as mesmas", acrescenta.

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A programação é uma realização do Ministério da Cultura, da Casa Fiat de Cultura, da Stellantis e da Fiat, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.