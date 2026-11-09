11 anos depois: moradores relatam como é conviver com a água adoecida

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran



Barreiras ao abastecimento, à pesca, à agricultura, à pecuária e à mineração são os impactos mais evidentes da contaminação da água do Rio Doce e de seus afluentes nos trechos abaixo da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (também conhecida como Candonga), até o Espírito Santo, após a tragédia da mineração em Mariana, há mais de uma década. Mas cada comunidade, cultura e modo de vida foi impactado de forma diferente pelo desastre. É o que mostra o Estado de Minas nesta segunda reportagem especial sobre os 11 anos do rompimento da Barragem do Fundão, em 5 de novembro de 2015.

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Os territórios atingidos e suas particularidades foram separados por meio de percepções de impacto dos povos atingidos, com mais de 10 mil impressões colhidas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), começando pela área entre Mariana e Rio Doce, abordada pelo Estado de Minas na edição de do último dia 6/11.



Os depoimentos, organizados por território, tema e palavras-chave, revelam não apenas os impactos imediatos do desastre, mas, segundo a FGV, também as consequências do processo de reparação conduzido pelas empresas responsáveis (mineradoras Vale, BHP Billiton e Samarco) por meio da Fundação Renova.



“Este acervo preserva a experiência de populações invisibilizadas nas disputas judiciais entre governos, empresas e instituições. É um material de rara densidade humana e social”, afirma Mariana Machini, gestora de projetos do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces). “Além de registrar a memória do desastre, o banco de dados se torna ferramenta essencial para pesquisas acadêmicas e para a prevenção de novas tragédias. Todo o conteúdo foi anonimizado para proteger a identidade dos participantes”, acrescenta.



O rompimento da barragem provocou a morte de 19 pessoas, sendo que uma das vítimas nunca foi localizada. Destas, 13 eram funcionários ou trabalhadores terceirizados da mineradora Samarco, que operava a barragem – uma empresa de sociedade entre a Vale (brasileira) e a BHP (inglesa e australiana). Um total de 2,2 milhões de pessoas foi atingido entre Minas Gerais e o Espírito Santo, em 45 municípios.



OS PEIXES SUMIRAM



Logo abaixo das comportas da Usina Hidrelétrica (UHE) Risoleta Neves, no Lago de Candonga, começa o Território 3, com 13 municípios mineiros entre Sem Peixe e Timóteo. As narrativas dos atingidos que mais ganharam força naquela área foram as do desaparecimento de espécies nativas do Rio Doce e do medo da contaminação por metais pesados.



Os moradores apontam o sumiço local de peixes tradicionais da bacia, como o pacumã, o cascudo e a traíra. A pesca, antes motivo de reunião familiar e ingrediente para prato principal, tornou-se fonte de receio devido aos alertas de contaminação por mercúrio e outros metais. “Tinha um peixe no Rio Doce que era espetacular, o pacumã; a moqueca dele é maravilhosa... Hoje, não come, não. Tem no rio, mas comer, nós não comemos, não.”



Outra narrativa forte nos municípios trata dos prejuízos à saúde física por substituição forçada de proteínas. A perda da proteína do peixe fresco teve impacto na saúde de idosos, crianças e pessoas com condições médicas específicas que necessitavam dos nutrientes do pescado.



A troca compulsória por carnes bovinas ou de peixes de cativeiro congelados é vista como perda de qualidade de vida. “A minha menina tem traço falciforme e ela precisa de ômega 3, precisa de ferro. Aí, eu troquei o peixe pela carne de boi. Substitui bem? Não substitui. O peixe de supermercado não tem a vitamina que o do rio tem”, diz um dos testemunhos colhidos pela FGV.



AS HORTALIÇAS MORRERAM



Além do Parque Estadual do Rio Doce e de suas lagoas naturais, que são berçários da vida na bacia, entre Ipatinga e Fernandes Tourinho há mais 10 municípios com impactos da passagem da lama de rejeitos de minério de ferro.



O que predominou nas queixas dos atingidos foi, primeiramente, a inviabilização da agricultura irrigada e a depreciação dos produtos. A água do Rio Doce e de afluentes diretos (como os ribeirões Santo Estevão e Bugre) passou a carregar rejeitos e resíduos que amarelam e matam as hortaliças.



Feirantes e agricultores relatam que a associação com a água contaminada inviabilizou a venda da produção. “A gente vendia toda a nossa verdura. Dá um pó preto na água que pega nas plantas e amarela tudo. Agora, a gente compra para comer em lugar de fora”, testemunhou outro atingido.



Mais um ponto que uniu as narrativas das pessoas afetadas diretamente pelo rompimento foi a quebra das redes comunitárias de trocas e a perda da memória afetiva. A pesca e o cultivo agrícola locais sustentavam um sistema tradicional de trocas de favores e presentes entre vizinhos e parentes.



O fim da disponibilidade de alimentos seguros destruiu essa dinâmica de solidariedade social. “Antes, eu falava com minha mãe, eu vou sair ali e vou pegar minha rede, vou pegar um peixinho pra mim comer... E hoje a gente não tem isso”, relatou um dos moradores.



VALADARES: ENTRE O PREJUÍZO E O MEDO



O Território 5 começa no município mais povoado da bacia hidrográfica, Governador Valadares, com mais de 250 mil habitantes, e funde narrativas semelhantes às do vizinho Alpercata. A destruição do sustento dos ilheiros e a desconfiança geral do mercado apareceram através dos anos como as narrativas mais presentes.



Os agricultores que cultivavam em ilhas do Rio Doce perderam totalmente sua produção de cana, frutas e hortaliças. Além da perda física pela lama, enfrentam a rejeição dos consumidores urbanos, que se recusam a comprar alimentos regionais. “O agricultor não vende mais. O mais difícil hoje é você lidar com a desconfiança do produto da região. Por mais que o produto não seja da margem do Rio Doce, você lida com essa desconfiança”, relatou uma das vítimas.



Em segundo lugar, vem a narrativa sobre a insegurança hídrica urbana e as preocupações com a saúde. Nas áreas urbanas e periurbanas, a água tratada capta rejeitos do fundo do rio, gerando medo permanente durante o cozimento de alimentos e a higiene diária. Soma-se a isso o incômodo com a poeira de minério depositada sobre as residências e estabelecimentos. “Quando eu olho o arroz no meu prato, o feijão no prato que eu sei que foram cozidos com a água do Rio Doce, eu fico preocupada. Eu me sinto insegura”, observou uma moradora.



Rio Doce abaixo, o Território 6 é o último em Minas Gerais, concentrando seis municípios entre Galileia e Aimorés. O fim da gastronomia pesqueira comercial e do lazer ribeirinho é o impacto mais lembrado, segundo o levantamento da FGV.



Quiosques, restaurantes e feiras locais sofreram colapso devido à proibição do comércio e do consumo do peixe. Pratos tradicionais como moquecas de cascudo, pacumã e o camarão pitu desapareceram. “Acabou a moqueca de cascudo tradicional, maravilhosa. Se desconfiarem que você vende peixe do Rio Doce, você perde freguesia. Eu só posso vender peixe de água salgada”, relatou um comerciante.



O BOLSO CONTAMINADO



Outra queixa é sobre a elevação do custo de vida e o aumento do estresse financeiro. O isolamento dos produtores rurais locais fez com que hortifrútis e pescados tivessem que ser trazidos de regiões distantes ou de outros estados. Isso resultou na elevação dos preços dos alimentos básicos e no empobrecimento das famílias ribeirinhas.



Os demais territórios, de 7 a 9, se encontram no Espírito Santo. Entre as queixas dos capixabas de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares estão a ruptura da identidade e o afastamento do padrão alimentar tradicional, com o peixe que estava no cardápio até quatro vezes por dia desaparecendo. A restrição de irrigação agrícola impactou os produtos. A contaminação marinha e de estuários também levou a uma desvalorização do pescado e do turismo.



DANOS ATÉ O FUNDO



Um vasto areal nas barrancas do Rio Doce, em Governador Valadares, é um dos nove que têm permissão legal para extrair areia no perímetro urbano. Com quase 50 anos de atividade, foi fundamental para a construção e expansão da maior cidade da bacia hidrográfica, com mais de 250 mil habitantes, emancipada em 1937.



Contudo, com o rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, os rejeitos de minério desprendidos arrastaram parte da areia do fundo do leito e contaminaram o que restou, deixando apenas dragas atracadas e as estruturas do processo como lembranças de uma época produtiva.



“O RIO ERA PARTE DA GENTE”



“Desde então, as minhas dragas estão paradas. Pela sobrevivência da minha família, tive de me desfazer de parte do meu patrimônio e encontrar outras atividades para ter uma renda”, afirma o proprietário do areal histórico, Edertone José da Silva, de 57 anos.



De acordo com ele, a reparação e a indenização no Brasil nunca vieram. “O rio era parte da gente. Não só pelo peixe e pela areia de onde a gente tirava o pão. Nessa beira de rio é que tive o convívio com minha família, aprendi a nadar, a pescar, remava de barco, brincava de moto aquática. Era a nossa vida. Não tivemos nenhum apoio para a nossa atividade voltar e o rio continua cheio de rejeitos. Quem se arrisca a dragar faz por ser insistente, mas não consegue tirar nem 10% do material de antes”, lamenta.



A solução foi lutar fora do Brasil. Edertone e muitos atingidos mergulharam com sua fé por reparação na ação proposta em 2018 contra a BHP (inglesa e australiana) na Inglaterra, por ser a companhia a controladora da mineradora Samarco, ao lado da Vale (brasileira). O escritório internacional PGMBM chegou a representar mais de 400 mil atingidos e o valor da ação já foi estimado em 36 bilhões de libras (R$ 250 bilhões).



Um processo difícil contra o corpo de advogados da multinacional, que apontava o risco de indenizações duplicadas no Brasil e na Inglaterra. A ação em primeira instância, em 2020, foi negada. A apelação, também. Apenas em 2022, uma reviravolta utilizando instrumentos raros convenceu a corte de que um julgamento poderia ocorrer. Em 14 de novembro de 2025, a mineradora BHP foi condenada. O processo está na fase de quantificação dos danos e indenizações.



Mas, quando as coisas pareciam definidas, uma maré de incertezas tomou conta dos territórios atingidos. Em 28 de agosto, o Comitê de Clientes (composto por 17 atingidos) anunciou o rompimento com o escritório PGMBM e indicou o escritório americano Bailey Glasser International para assumir a causa. O Tribunal de Londres fez audiência de urgência focada estritamente em resolver a disputa de representação.



Em 12 de outubro de 2026, o Tribunal Superior da Inglaterra negou a autoridade do comitê para alterar coletivamente os advogados. Em 27 de outubro, o escritório Humphries Kerstetter orientou o Comitê de Clientes a entrar com recurso diretamente na Corte de Apelação (segunda instância inglesa), tentando reverter a decisão.



O PROGRAMA DE INDENIZAÇÕES



A Samarco informou que, após a homologação do Novo Acordo do Rio Doce, em 2024, cerca de 357 mil pessoas receberam R$ 18,5 bilhões entre 2025 e 2026, impulsionados pelo Programa Indenizatório Definitivo. Ao longo de todo o processo, a empresa indicou que mais de 648 mil pessoas foram atendidas, totalizando R$ 36,6 bilhões pagos em indenizações e auxílios.



As obras dos distritos de Novo Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana, foram concluídas, com a entrega de 395 edificações, englobando residências, comércio e equipamentos públicos, acrescenta a empresa.

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Os programas ambientais alcançaram 96% da meta de cercamento para reflorestamento e 94% da meta de proteção de nascentes, beneficiando mais de 3 mil propriedades rurais, segundo a mineradora. Ocorreu também a renaturalização de trechos do Rio Gualaxo do Norte, com registro de retorno de peixes nativos.

A Samarco afirma, ainda, que o total executado em reparações desde 2015 soma R$ 82,6 bilhões. Para os próximos anos, o foco é executar os R$ 170 bilhões previstos no Novo Acordo para ações socioeconômicas e ambientais na Bacia do Rio Doce.