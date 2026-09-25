Bloco Maria Baderna abre vagas para bateria; não precisa ter instrumento

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O Bloco Maria Baderna abriu inscrições para quem deseja fazer parte de sua bateria no Carnaval de 2027. Os interessados podem se cadastrar até o dia 2 de outubro por meio de um formulário online. Não é necessário ter conhecimento prévio de música ou possuir um instrumento.

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São 45 vagas disponíveis para instrumentos como surdos, caixas, repiques, tamborins, ganzás, xequerês, agogôs, timbais e sopros. Os ensaios acontecem todos os sábados, das 14h às 17h, na Praça da Jabuticaba, em Contagem (MG).

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Como funciona a preparação

O processo de preparação funciona como uma oficina de percussão, coordenada pelo regente Gangan (Felipe Vars). As atividades iniciais são dedicadas ao aprendizado de ritmos, convenções, arranjos e ao desenvolvimento técnico dos participantes. A partir de novembro, a banda do bloco, formada por Raphael Sales (voz e guitarra) e Thiago Braz (voz e baixo), se junta aos encontros.

Em janeiro, após um pequeno recesso, os ensaios também ocorrerão às quartas-feiras, das 19h às 22h. A preparação visa os dois cortejos planejados para 2027: o primeiro em 6 de fevereiro, sábado, no Centro de Contagem, e o segundo em 9 de fevereiro, terça-feira, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. Ambos estão marcados para o meio-dia.

Segundo Camila Polatscheck, uma das organizadoras, a formação da bateria é um processo coletivo. Hugo Honorato, que também coordena o bloco, afirma que a participação nos desfiles depende da frequência mínima nos ensaios para garantir o entrosamento do grupo.

A formação musical do coletivo mistura maracatu, samba, ijexá, reggae, rap e funk. O bloco também estabelece critérios de convivência e informa não tolerar racismo, machismo, LGBTfobia, assédio ou outras formas de discriminação.

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Fundado em 2013, o Bloco Maria Baderna surgiu em Contagem a partir da atuação de artistas e agentes culturais. O nome homenageia a bailarina italiana Marietta Baderna, que viveu no Brasil no século XIX e ficou conhecida por combinar o balé clássico com manifestações afro-brasileiras, inspirando a identidade do grupo.