Detran-MG tem novo comando: procurador José dos Passos Teixeira de Andrade promete gestão eficiente

O jurista e procurador do Estado, José dos Passos Teixeira de Andrade, foi empossado oficialmente como novo diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado e o termo de posse assinado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

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Com um currículo de sólida atuação técnica e jurídica, José dos Passos assume a liderança do órgão com uma visão estratégica voltada à transparência, conformidade legal e eficiência de gestão. O objetivo é aprimorar os serviços prestados à população mineira.

Procurador do Estado desde 2004, ele possui um extenso histórico na estruturação de grandes projetos estaduais, além da análise de licitações, contratos e programas de infraestrutura. Em sua carreira pública, também desempenhou papéis estratégicos.

Entre os cargos ocupados estão o de procurador-geral da Previdência do Ipsemg, procurador-chefe do Departamento de Obras Públicas, assessor jurídico-chefe da Secretaria de Estado de Defesa Social e assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde.

A experiência do novo diretor-geral também abrange a área de segurança pública. Ele atuou como delegado de Polícia Civil de Minas Gerais entre 2001 e 2004, onde liderou equipes e investigações complexas. Sua carreira no serviço público teve início no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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À frente do Detran-MG, José dos Passos Teixeira de Andrade tem o desafio de dar continuidade às ações de modernização das rotinas de trânsito, atendimento ao cidadão, fiscalização e integração de processos tecnológicos, garantindo segurança jurídica e rigor administrativo no órgão.