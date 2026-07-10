BH homenageia Conceição Evaristo com programação dedicada à mulheres negras

A escritora mineira Conceição Evaristo será a grande homenageada da programação especial promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte em celebração ao Julho das Pretas, mês dedicado à valorização da luta, da memória e das contribuições das mulheres negras.

As atividades, com início na próxima segunda-feira (13/7), incluem exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas, leituras, oficinas e ações educativas voltadas ao público de diferentes idades, tendo como eixo central a obra e o legado de uma das principais referências da literatura brasileira contemporânea.



As ações serão realizadas ao longo do mês em diversos equipamentos culturais da capital, com entrada gratuita. A programação completa e inscrições podem ser consultadas nos canais oficiais da administração municipal.

A iniciativa faz parte das comemorações em torno do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, celebrados em 25 de julho.

A proposta é ampliar o debate sobre identidade, ancestralidade, combate ao racismo e protagonismo feminino por meio da produção literária de Conceição Evaristo, cuja escrita se tornou referência ao retratar as vivências da população negra brasileira.

Nascida em Belo Horizonte, Conceição Evaristo construiu uma trajetória reconhecida nacional e internacionalmente. Autora de obras como Ponciá Vicêncio, Olhos d'Água e Becos da Memória, ela desenvolveu o conceito de "escrevivência", expressão que define uma literatura construída a partir das experiências individuais e coletivas da população negra, especialmente das mulheres. Seu trabalho reúne temas como desigualdade social, racismo, memória, resistência e ancestralidade.

A programação preparada pela prefeitura pretende aproximar o público desse universo literário por meio de diferentes linguagens artísticas. Bibliotecas, centros culturais e outros espaços municipais receberão atividades gratuitas que estimulam a leitura da obra da escritora e promovem reflexões sobre direitos humanos, diversidade e igualdade racial.

Além de incentivar o acesso à literatura, as ações buscam fortalecer políticas públicas voltadas à promoção da cultura afro-brasileira e à valorização da produção intelectual de mulheres negras.

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Nos últimos anos, a autora acumulou importantes distinções por sua contribuição à literatura nacional. Entre elas estão a eleição para a Academia Mineira de Letras, o título de Doutora Honoris Causa concedido por universidades brasileiras e diversos prêmios literários nacionais.