Brasil x Noruega: veja o horário dos shoppings de BH neste domingo (5/7)
Centros de compras terão horários especiais por causa da partida decisiva da Seleção Brasileira contra os noruegueses nas oitavas de final do Mundial
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A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (5/7) para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para que os clientes possam acompanhar mais uma decisão sem abrir mão dos momentos de lazer e compras, shoppings de Belo Horizonte decidiram adotar um horário especial de funcionamento.
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Brasil e Noruega se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na segunda fase do mata-mata do Mundial. Além das alterações no atendimento, alguns empreendimentos vão transmitir o jogo nas praças de alimentação e restaurantes para os clientes que desejarem acompanhar o confronto.
Confira como fica o funcionamento dos shoppings:
Boulevard Shopping
- Lojas e quiosques: das 11h às 16h (facultativo a partir das 16h)
- Praça de alimentação: das 11h às 16h (facultativo a partir das 16h)
- Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes Coco Bambu, Jerônimo, Madero e Outback
- Drogaria Araújo: das 9h às 22h
- Droga Raia: das 8h às 21h
- Cinema: conforme programação
Endereço: BR-356, 3049 Belvedere, Belo Horizonte
Minas Shopping
- Lojas e quiosques: das 11h às 16h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Lazer e entretenimento: das 11h às 22h
- Drogarias: das 11h às 22h
- Smart Fit: das 8h às 14h
- Cinema: conforme programação
- Coco Bambu e Outback (Piso 1): receberão ações exclusivas voltadas à transmissão do jogo
Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte
Shopping Cidade
- Lojas e quiosques: das 10h às 16h (reabertura facultativa 30 minutos após o término do jogo)
- Praça de alimentação: das 10h às 16h (reabertura facultativa 30 minutos após o término do jogo)
- Supermercado Epa: conforme programação
- Cinema: conforme programação | Durante o jogo, o acesso será exclusivamente pela Portaria Tupi.
Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte
Shopping Del Rey
- Lojas e quiosques: das 11h às 16h (facultativo das 16h às 20h)
- Praça de alimentação: das 11h às 16h (facultativo das 16h às 22h)
- Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes Coco Bambu, Jerônimo, Madero e Outback
- Smart Fit: das 8h às 14h
- Drogaria Araujo: das 8h às 22h
- Droga Raia: das 9h às 16h30 (fechará durante a partida e reabrirá em até 30 minutos após o término do jogo até às 22h)
- Supernosso: 8h às 16h (não reabrirá após o jogo)
- Cinema: conforme programação
- BoliXe: conforme programação
Shopping Estação BH
- Lojas e quiosques: das 11h às 16h (facultado das 16h às 20h)
- Praça de alimentação: das 11h às 16h (reabertura até 30 minutos após o jogo)
- Farmácias: das 8h às 21h
- Cinema: conforme programação
- Smart Fit: 8h às 14h.
Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris, Belo Horizonte
Portal Auto Shopping
- Lojas e alimentação: das 9h às 13h
Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte
Viashopping Barreiro
- Lojas e quiosques: das 10h às 16h30
- Praça de Alimentação: das 11h às 22h
Endereço: R. Irlanda, 413 - Jardim Atlântico, Belo Horizonte
ItaúPower Shopping
- Lojas e quiosques: das 10h às 15h30 (facultativo das 15h30 às 20h)
- Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem
Brasil x Noruega
O Brasil chega às oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, na fase de 16 avos de final, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo. A Noruega também avançou com vitória por 2 a 1 no confronto com a Costa do Marfim.
Esta será a quinta vez que as duas seleções se enfrentam. A Noruega é a única seleção o Brasil enfrentou mais de uma vez e nunca conseguiu derrotar. Em quatro confrontos na história, o retrospecto registra dois empates e duas vitórias dos noruegueses, incluindo um revés na Copa do Mundo de 1998.
Nesse confronto, pelo lado brasileiro, o principal destaque é o camisa 7: Vinícius Júnior. O atacante soma quatro gols nesta edição da Copa, marcando contra Marrocos, Haiti e duas vezes diante da Escócia, sendo todos na fase de grupos.
Do lado norueguês, o destaque é Erling Haaland que vive grande fase no Mundial. Nos três jogos que o camisa 9 entrou, ele marcou 2 gols contra o Iraque, 2 contra o Senegal e 1 contra a Costa do Marfim.
Quem avançar para as quartas de final enfrentará o vencedor do duelo entre México e Inglaterra. O confronto será no dia 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima