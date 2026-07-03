Brasil x Noruega: veja o horário dos shoppings de BH neste domingo (5/7)

A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (5/7) para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para que os clientes possam acompanhar mais uma decisão sem abrir mão dos momentos de lazer e compras, shoppings de Belo Horizonte decidiram adotar um horário especial de funcionamento.

Brasil e Noruega se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na segunda fase do mata-mata do Mundial. Além das alterações no atendimento, alguns empreendimentos vão transmitir o jogo nas praças de alimentação e restaurantes para os clientes que desejarem acompanhar o confronto.

Confira como fica o funcionamento dos shoppings:

Boulevard Shopping

Lojas e quiosques: das 11h às 16h (facultativo a partir das 16h)

Praça de alimentação: das 11h às 16h (facultativo a partir das 16h)

Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes Coco Bambu, Jerônimo, Madero e Outback

Drogaria Araújo: das 9h às 22h

Droga Raia: das 8h às 21h

Cinema: conforme programação

Endereço: BR-356, 3049 Belvedere, Belo Horizonte

Boulevard Shopping Divulgação/ Boulevard Shopping

Minas Shopping

Lojas e quiosques: das 11h às 16h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lazer e entretenimento: das 11h às 22h

Drogarias: das 11h às 22h

Smart Fit: das 8h às 14h

Cinema: conforme programação

Coco Bambu e Outback (Piso 1): receberão ações exclusivas voltadas à transmissão do jogo

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte

Minas Shopping Fábio Ortolan/ Minas Shopping

Shopping Cidade

Lojas e quiosques: das 10h às 16h (reabertura facultativa 30 minutos após o término do jogo)

Praça de alimentação: das 10h às 16h (reabertura facultativa 30 minutos após o término do jogo)

Supermercado Epa: conforme programação

Cinema: conforme programação | Durante o jogo, o acesso será exclusivamente pela Portaria Tupi.

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Shopping Cidade Alessandro Carvalho/ Shopping Cidade

Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: das 11h às 16h (facultativo das 16h às 20h)

Praça de alimentação: das 11h às 16h (facultativo das 16h às 22h)

Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes Coco Bambu, Jerônimo, Madero e Outback

Smart Fit: das 8h às 14h

Drogaria Araujo: das 8h às 22h

Droga Raia: das 9h às 16h30 (fechará durante a partida e reabrirá em até 30 minutos após o término do jogo até às 22h)

Supernosso: 8h às 16h (não reabrirá após o jogo)

Cinema: conforme programação

BoliXe: conforme programação

Shopping Del Rey Crianic/ Shopping Del Rey

Shopping Estação BH

Lojas e quiosques: das 11h às 16h (facultado das 16h às 20h)

Praça de alimentação: das 11h às 16h (reabertura até 30 minutos após o jogo)

Farmácias: das 8h às 21h

Cinema: conforme programação

Smart Fit: 8h às 14h.

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris, Belo Horizonte

Shopping Estação BH Six Star/ Shopping Estação BH

Portal Auto Shopping

Lojas e alimentação: das 9h às 13h

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte

Portal Auto Shopping Divulgação/ Portal Auto Shopping

Viashopping Barreiro

Lojas e quiosques: das 10h às 16h30

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

Endereço: R. Irlanda, 413 - Jardim Atlântico, Belo Horizonte

ViaShopping Barreiro Six Star/ ViaShopping Barreiro

ItaúPower Shopping

Lojas e quiosques: das 10h às 15h30 (facultativo das 15h30 às 20h)

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h

Cinema: conforme a programação

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem

ItaúPower Shopping Divulgação/ Com Você Comunicação

Brasil x Noruega

O Brasil chega às oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, na fase de 16 avos de final, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo. A Noruega também avançou com vitória por 2 a 1 no confronto com a Costa do Marfim.

Esta será a quinta vez que as duas seleções se enfrentam. A Noruega é a única seleção o Brasil enfrentou mais de uma vez e nunca conseguiu derrotar. Em quatro confrontos na história, o retrospecto registra dois empates e duas vitórias dos noruegueses, incluindo um revés na Copa do Mundo de 1998.

Nesse confronto, pelo lado brasileiro, o principal destaque é o camisa 7: Vinícius Júnior. O atacante soma quatro gols nesta edição da Copa, marcando contra Marrocos, Haiti e duas vezes diante da Escócia, sendo todos na fase de grupos.

Do lado norueguês, o destaque é Erling Haaland que vive grande fase no Mundial. Nos três jogos que o camisa 9 entrou, ele marcou 2 gols contra o Iraque, 2 contra o Senegal e 1 contra a Costa do Marfim.

Quem avançar para as quartas de final enfrentará o vencedor do duelo entre México e Inglaterra. O confronto será no dia 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima