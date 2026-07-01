Prêmio homenageia figuras de destaque em Minas Gerais

A 39ª edição do Troféu Tancredo Neves, na noite de segunda-feira (29/6), no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte, homenageou personalidades de destaque em diferentes setores e áreas de atuação no estado. O prêmio é organizado pelo jornalista Eujácio Antônio Silva, do jornal Edição do Brasil.



Em discurso durante a solenidade, o presidente do TCE-MG, Durval Ângelo, destacou Tancredo Neves, que dá nome ao prêmio: ele seria o primeiro civil a ocupar a Presidência da República após o período do regime militar, mas morreu 39 dias após ser eleito, antes mesmo de tomar posse. Durval lembrou o início da trajetória política de Tancredo, na Câmara Municipal de São João del-Rei, sua terra natal, entre 1935 e 1937, quando ocorreu o Golpe do Estado Novo, sob a gestão de Getúlio Vargas. “Em protesto, ele renunciou ao seu mandato de vereador, porque ele dizia que não poderia representar o povo em um governo despótico e autoritário: demonstrou coerência, estando sempre na trincheira da democracia”, ressaltou.

Também homenageado, Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH, entregou o troféu à coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, comandante-geral da PM RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS

Representante das áreas acadêmica e do Direito, Joaquim Carlos Salgado, doutor em Filosofia do Direito e professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), se declarou honrado em receber um prêmio que leva o nome do presidente mineiro que não chegou a ocupar o cargo. “Tancredo era aquilo: era a alma de Minas. Porque quem tem a liberdade no coração, no peito e no pensamento é mineiro por excelência, e ele era isso”, afirmou. “Foi um dos homens mais importantes que o Brasil conheceu, principalmente, pela coerência da sua vida”, prosseguiu.

O ex-deputado e ex-presidente da Cemig Aloisio Vasconcelos entregou o prêmio ao professor titular da UFMG e doutor em Filosofia do Direito Joaquim Carlos Salgado RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS

Joaquim lembrou ainda que se encontrou pessoalmente, algumas vezes, com Tancredo Neves, durante a trajetória acadêmica. “Ele esteve em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito, e eu fui designado para recebê-lo, como vice-diretor da Faculdade de Direito. Conversamos por quase uma hora antes de começar a solenidade em homenagem a ele, sobre o projeto dele para Minas Gerais e para o Brasil. Então, para mim, é muito gratificante receber esse troféu”, relatou.



Leonardo Guilherme Lourenço Moisés, vice-presidente executivo do jornal Estado de Minas, foi um dos agraciados e também destacou Tancredo Neves. “Receber um prêmio relacionado à figura do Tancredo Neves nos deixa extremamente orgulhosos e felizes”, afirmou. O executivo ressaltou o legado do presidente eleito em 1985: “Me lembro do falecimento dele, eu era garoto, tinha 10 anos de idade e morava no Rio de Janeiro, com meus avós, e foi uma das poucas vezes que eu vi a minha avó chorando”, recordou Leonardo. “Ao longo do tempo, fui entendendo exatamente o tamanho da figura do Tancredo, o quanto ele foi importante naquele momento da redemocratização do Brasil”, acrescentou.

Leonardo Moisés, vice-presidente executivo do jornal Estado de Minas, recebeu o prêmio das mãos de Lu Pereira, superintendente da Associação Mineira dos Municípios (AMM) RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS

Entre as homenageadas estava a coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). “Me sinto extremamente honrada por estar aqui, em nome da PMMG; é um reconhecimento importante para a nossa instituição, por tudo aquilo que ela oferece à população mineira”, declarou.



Outro premiado foi Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), que destacou o papel do setor varejista para a economia da capital. “Para o setor empresarial, principalmente as micro e pequenas empresas, é relevantíssimo reconhecer as pessoas que estão desenvolvendo inovações e tecnologias, trazendo novos formatos de comércio e de serviços”, afirmou.



Também da iniciativa privada, Rafael Bittar, vice-presidente executivo-técnico da Vale, recebeu o Troféu Tancredo Neves pela primeira vez. Ele salientou a dimensão da mineradora para a economia. “É sempre bom receber um prêmio que reconhece as personalidades que fazem algo para o estado, e a Vale como uma empresa mineira representativa aqui do estado”, pontuou.



100 anos do EM

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Durante a cerimônia de entrega do Troféu Tancredo Neves, o vice-presidente executivo do EM, Leonardo Moisés, antecipou uma ação que deverá marcar os 100 anos de circulação do “jornal dos mineiros”, que serão comemorados em 7 de março de 2028: a digitalização de todas as edições. “A gente já está com um projeto montado e elaborado: vai ser um presente que a diretoria do Estado de Minas vai dar para a cidade, para a sociedade mineira, oferecer as nossas páginas do EM desde o seu primeiro momento, todas elas atualizadas para ficar à disposição da população”, revelou. “Tenho certeza de que há conteúdos que estão disponíveis (no acervo do) Estado de Minas dos quais as pessoas não têm a mínima ideia da sua riqueza.”