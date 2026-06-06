Natureza em pauta: prêmio reforça alerta global sobre mudanças climáticas

A natureza está emitindo sinais cada vez mais evidentes dos impactos provocados pelas mudanças climáticas. Com o tema A natureza fala. Quando não ouvimos, ela grita, o 16º Prêmio Hugo Werneck de Meio Ambiente & Sustentabilidade será realizado na próxima segunda-feira (8), em Belo Horizonte, reunindo personalidades, pesquisadores, empresas, instituições públicas e organizações da sociedade civil que se destacam na defesa do meio ambiente.



O prêmio acontece no contexto da Semana Mundial do Meio Ambiente. A cerimônia está marcada para as 18h30, no Centro de Convenções da CDL-BH. Serão anunciados os vencedores de diversas categorias que contemplam projetos e ações voltados à sustentabilidade, conservação da biodiversidade, educação ambiental e responsabilidade socioambiental.



A principal homenagem da noite será concedida ao climatologista Carlos Nobre, escolhido como Ambientalista do Ano. Reconhecido por suas pesquisas sobre a Amazônia e as mudanças climáticas, Carlos Nobre construiu uma trajetória importante no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), tornando-se uma das vozes mais respeitadas na defesa do equilíbrio climático e da preservação dos ecossistemas brasileiros.



Segundo o jornalista e ambientalista Hiram Firmino, idealizador e coordenador da premiação, o tema deste ano reflete um momento decisivo para a humanidade diante do agravamento dos eventos climáticos extremos observados em diversas regiões do planeta.



"Nunca, na história humana, estivemos tão informados e conscientes do trágico - e cientificamente comprovado - aquecimento global que provocamos no planeta, quanto agora. E, ao mesmo tempo, graças ao trabalho abnegado da imprensa, nunca estivemos tão próximos das soluções que já estão a caminho", diz.

A inspiração para a edição de 2026 surgiu a partir de um fenômeno considerado inédito na história ambiental brasileira: um tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, destruindo grande parte do município poucos dias antes da realização da COP30, conferência climática da Organização das Nações Unidas realizada em Belém, no Pará. "O clima que vem nos ensinando o respeito e amor à natureza é o mesmo clima que pode nos destruir."

Homenagem

Criado em 2010 pela Revista Ecológico, o Prêmio Hugo Werneck presta homenagem ao ambientalista mineiro Hugo Werneck (1919-2008), considerado um dos pioneiros da consciência ecológica na América Latina.

Fundador do Centro para a Conservação da Natureza, Hugo Werneck dedicou grande parte de sua vida à defesa do patrimônio natural brasileiro e teve participação na criação de áreas protegida em Minas Gerais, como o Parque Nacional da Serra do Cipó e o Parque Estadual do Rio Doce.



Sua atuação foi marcada pela convicção de que a preservação ambiental depende da informação, da educação e do desenvolvimento de uma relação afetiva entre as pessoas e a natureza. Uma de suas frases mais conhecidas resume essa visão: "O mundo será diferente quando conseguirmos sensibilizar as pessoas".

Mais de mil projetos inscritos



Desde sua criação, a premiação acumulou mais de mil inscrições e indicações de projetos socioambientais de diferentes regiões do país, além de mais de 180 vencedores e homenageados. Já enalteceu personalidades, pesquisadores, gestores públicos, organizações não governamentais, empresas e projetos que contribuem com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Categorias



O Prêmio Hugo Werneck contempla categorias voltadas à valorização de iniciativas ambientais e práticas sustentáveis:



- Melhor exemplo de amor à natureza



- Melhor exemplo em biodiversidade (água, ar, flora e fauna)



- Melhor exemplo em educação ambiental



- Destaque municipal



- Destaque estadual



- Destaque nacional



- Destaque internacional



- Melhor empresário



- Melhor empresa



- Melhor exemplo de ESG



- Homenagem especial



- Personalidade do ano



Também existem categorias específicas destinadas a empresas patrocinadoras e parceiras da premiação.



Os critérios de avaliação adotados pela comissão julgadora estão fundamentados em cinco conceitos centrais: compreender cientificamente e de forma prática o funcionamento dos ecossistemas e dos processos naturais; desenvolver vínculo e admiração pela natureza a partir do contato e da experiência; transformar conhecimento e afeto em ações concretas de proteção ambiental; buscar soluções criativas e tecnologias capazes de promover sustentabilidade e desenvolvimento; e ir além das obrigações legais, adotando iniciativas voluntárias em benefício da natureza e das futuras gerações.

Mudanças climáticas em debate



O evento ocorre em um contexto de crescente preocupação global com os efeitos das mudanças do clima. Hiram Firmino lembra que a COP30 consolidou o Brasil como protagonista das discussões internacionais sobre o futuro climático do planeta. Entre os compromissos considerados prioritários estão a redução das emissões de carbono, a transição para fontes de energia limpa e a conservação das florestas, especialmente da Amazônia.



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"Chamamos atenção para a urgência das ações de enfrentamento da crise climática e para a necessidade de ampliar o compromisso coletivo com a preservação ambiental. Queremos inspirar governos, empresas e cidadãos a assumirem um papel ativo na construção de um futuro sustentável para as próximas gerações."