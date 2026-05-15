Neymar na Copa: convocação pode render chope e ingresso de graça em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A convocação de Neymar Jr. para a Seleção Brasileira pode render uma cortesia e um chope grátis para torcedores em Belo Horizonte. A ação foi anunciada pelo evento A Casa do Hexa, que será realizado na Pampulha durante a Copa do Mundo.

A promoção é válida para os 200 primeiros torcedores que realizarem a retirada do benefício pelo site da Central dos Eventos, imediatamente após o anúncio oficial da lista de convocados (mas Neymar precisaria estar na lista para a garantia do prêmio). A iniciativa busca celebrar a expectativa pela escalação do craque.

O evento acontece no espaço Da Orla, entre 13 de junho e 19 de julho, e combina a transmissão dos jogos do Mundial com shows de pagode. O objetivo é unir a emoção do futebol com a energia da música.

Entre as atrações confirmadas estão Vitinho, Tá Na Mente, Suel, Rodriguinho, Tiee, Akatu, Jeito Moleque e Thiago Soares, que se apresentam em dias de jogos do Brasil.

Rumo à Taça

A programação foi montada para acompanhar a jornada da Seleção na competição. A agenda de jogos e shows é a seguinte:

13 de Junho: Brasil x Marrocos + show de Vitinho.

19 de Junho: Brasil x Haiti + show de Tá Na Mente.

24 de Junho: Brasil x Escócia + show de Suel.

Nas fases eliminatórias, as apresentações ficam por conta de Rodriguinho (Oitavas), Tiee (Quartas) e Akatu (Semifinal). A grande final terá shows de Jeito Moleque e Thiago Soares.

Devido à alta procura e ao engajamento nas redes sociais, a organização alerta que os lotes de ingressos podem se esgotar rapidamente. As entradas são vendidas exclusivamente pela plataforma Central dos Eventos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.