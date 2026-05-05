Blues na Praça: música e alta gastronomia de graça na Praça Alaska
Evento gratuito em BH traz shows de Avantgarde e Alexandre da Mata; cardápio vai do tropeiro a opções veganas e cafés especiais
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Belo Horizonte se prepara para receber mais uma edição do Blues na Praça no dia 9 de maio. O evento gratuito acontece na Praça Alaska, no bairro Sion, e une a intensidade do blues a uma curadoria gastronômica.
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A proposta é oferecer ao público uma experiência sensorial completa a céu aberto, com música de alta qualidade e opções de boa mesa que vão do tradicional ao contemporâneo.
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Atrações musicais
A programação musical foi montada para contemplar diferentes vertentes do gênero. A banda Avantgarde abre as apresentações com sua sonoridade original e enérgica.
Em seguida, sobe ao palco Alexandre da Mata & The Black Dogs, referência na cena do blues. O grupo é conhecido por entregar a força e a autenticidade do estilo.
Para fechar o evento, o grupo Blues Gerais realiza uma performance que promete encerrar a noite em grande estilo.
Cardápio e bebidas
O público poderá desfrutar de clássicos como feijão tropeiro e acarajé, além de empanadas e pastéis. O cardápio também apresenta alternativas inclusivas, como o kibe vegano.
Para uma pausa, a Pracinha do Café apresentará uma seleção de cafés especiais acompanhados de pães artesanais, bolos e doces finos. A harmonização fica por conta de vinhos selecionados, drinks variados e o Chope Artesanal da Krug.
Serviço
Data: 09 de maio, sábado
Horário: das 10h às 20h
Local: Praça Alaska, Sion
Entrada: gratuita, com retirada pelo Sympla.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.