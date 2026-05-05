Assine
overlay
Início Gerais
PROGRAMAÇÃO PARA O FIM DE SEMANA

Blues na Praça: música e alta gastronomia de graça na Praça Alaska

Evento gratuito em BH traz shows de Avantgarde e Alexandre da Mata; cardápio vai do tropeiro a opções veganas e cafés especiais

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/05/2026 16:02 - atualizado em 05/05/2026 16:02

compartilhe

SIGA
×
Blues na Praça: música e alta gastronomia de graça na Praça Alaska
O evento Blues na Praça movimenta a Praça Alaska, com público desfrutando da programação musical e da curadoria gastronômica noturna. crédito: BH Cult/Divulgação

Belo Horizonte se prepara para receber mais uma edição do Blues na Praça no dia 9 de maio. O evento gratuito acontece na Praça Alaska, no bairro Sion, e une a intensidade do blues a uma curadoria gastronômica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta é oferecer ao público uma experiência sensorial completa a céu aberto, com música de alta qualidade e opções de boa mesa que vão do tradicional ao contemporâneo.

Leia Mais

Atrações musicais

A programação musical foi montada para contemplar diferentes vertentes do gênero. A banda Avantgarde abre as apresentações com sua sonoridade original e enérgica.

Em seguida, sobe ao palco Alexandre da Mata & The Black Dogs, referência na cena do blues. O grupo é conhecido por entregar a força e a autenticidade do estilo.

Para fechar o evento, o grupo Blues Gerais realiza uma performance que promete encerrar a noite em grande estilo.

Cardápio e bebidas

O público poderá desfrutar de clássicos como feijão tropeiro e acarajé, além de empanadas e pastéis. O cardápio também apresenta alternativas inclusivas, como o kibe vegano.

Para uma pausa, a Pracinha do Café apresentará uma seleção de cafés especiais acompanhados de pães artesanais, bolos e doces finos. A harmonização fica por conta de vinhos selecionados, drinks variados e o Chope Artesanal da Krug.

Serviço

Data: 09 de maio, sábado
Horário: das 10h às 20h
Local: Praça Alaska, Sion
Entrada: gratuita, com retirada pelo Sympla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh mg minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay