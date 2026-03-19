Copa do Mundo: shopping de BH faz desfile com modelos com Síndrome de Down
O evento gratuito nasceu em 2024 e vai acontecer neste sábado (21/3) no Minas Shopping, a partir das 17h
compartilheSIGA
Um desfile com o tema Copa do Mundo, apenas com modelos com Síndrome de Down, vai acontecer neste sábado (21/3), dia em que a condição é celebrada mundialmente. O palco da quinta edição do evento será o Minas Shopping. O desfile vai ocorrer às 17h, no Piso 2. O evento é gratuito e aberto ao público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A iniciativa faz parte do projeto Passarela da Inclusão e será protagonizado por 23 jovens e crianças que integram o Instituto Viva Down, instituição sem fins lucrativos que tem o propósito de promover a inclusão de pessoas com deficiências intelectuais. Neste ano, a proposta é uma leitura criativa do universo esportivo, com looks inspirados nas cores do Brasil.
Leia Mais
As roupas do desfile são oferecidas por marcas como Renner, C&A e Riachuelo. Os modelos selecionados passam por atividades e treinamentos ao longo do ano. Segundo o instituto, tudo isso aumenta a socialização e fortalece a autoestima dos participantes, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade do tema.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima