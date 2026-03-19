Copa do Mundo: shopping de BH faz desfile com modelos com Síndrome de Down

Um desfile com o tema Copa do Mundo, apenas com modelos com Síndrome de Down, vai acontecer neste sábado (21/3), dia em que a condição é celebrada mundialmente. O palco da quinta edição do evento será o Minas Shopping. O desfile vai ocorrer às 17h, no Piso 2. O evento é gratuito e aberto ao público.

Neste ano, a inspiração na Copa do Mundo foi pensada para marcar o sentimento de pertencimento e representação. As pessoas com deficiência estão representando o Brasil e levando isso no peito Minas Shopping/Divulgação

A iniciativa faz parte do projeto Passarela da Inclusão e será protagonizado por 23 jovens e crianças que integram o Instituto Viva Down, instituição sem fins lucrativos que tem o propósito de promover a inclusão de pessoas com deficiências intelectuais. Neste ano, a proposta é uma leitura criativa do universo esportivo, com looks inspirados nas cores do Brasil.

As roupas do desfile são oferecidas por marcas como Renner, C&A e Riachuelo. Os modelos selecionados passam por atividades e treinamentos ao longo do ano. Segundo o instituto, tudo isso aumenta a socialização e fortalece a autoestima dos participantes, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade do tema.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima