Assine
overlay
Início Gerais
INCLUSÃO

Copa do Mundo: shopping de BH faz desfile com modelos com Síndrome de Down

O evento gratuito nasceu em 2024 e vai acontecer neste sábado (21/3) no Minas Shopping, a partir das 17h

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
19/03/2026 16:05

compartilhe

SIGA
x
Os 23 modelos com Síndrome de Down desfilam no Minas Shopping neste sábado (21/3)
Os 23 modelos com Síndrome de Down desfilam no Minas Shopping neste sábado (21/3) crédito: Minas Shopping/Divulgação

Um desfile com o tema Copa do Mundo, apenas com modelos com Síndrome de Down, vai acontecer neste sábado (21/3), dia em que a condição é celebrada mundialmente. O palco da quinta edição do evento será o Minas Shopping. O desfile vai ocorrer às 17h, no Piso 2. O evento é gratuito e aberto ao público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Neste ano, a inspiração na Copa do Mundo foi pensada para marcar o sentimento de pertencimento e representação. As pessoas com deficiência estão representando o Brasil e levando isso no peito
Neste ano, a inspiração na Copa do Mundo foi pensada para marcar o sentimento de pertencimento e representação. As pessoas com deficiência estão representando o Brasil e levando isso no peito Minas Shopping/Divulgação

A iniciativa faz parte do projeto Passarela da Inclusão e será protagonizado por 23 jovens e crianças que integram o Instituto Viva Down, instituição sem fins lucrativos que tem o propósito de promover a inclusão de pessoas com deficiências intelectuais. Neste ano, a proposta é uma leitura criativa do universo esportivo, com looks inspirados nas cores do Brasil.

 

Leia Mais

As roupas do desfile são oferecidas por marcas como Renner, C&A e Riachuelo. Os modelos selecionados passam por atividades e treinamentos ao longo do ano. Segundo o instituto, tudo isso aumenta a socialização e fortalece a autoestima dos participantes, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade do tema. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte minas-shopping sindrome-de-down

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay