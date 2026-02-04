Como renovar a CNH em MG pela internet; veja o passo a passo completo

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ser renovada pelos motoristas sem sair de casa. O processo pode ser realizado pela internet através do site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) ou pelo aplicativo MG App, simplifica a vida do cidadão, que evita filas e ganha tempo ao realizar quase todas as etapas de forma digital.

O serviço online permite o agendamento dos exames necessários e até mesmo a emissão da guia de pagamento. A única etapa presencial obrigatória é a realização dos exames médico e psicotécnico, que são feitos em clínicas credenciadas, mas o agendamento pode ser feito digitalmente.

Passo a passo para a renovação online

O procedimento é intuitivo e foi projetado para ser concluído em poucos minutos. Siga as etapas abaixo para atualizar seu documento de forma rápida e segura:

Acesse os canais digitais: o primeiro passo é entrar no site oficial do Detran-MG ou utilizar o aplicativo MG App e procurar pela opção de renovação da CNH. Preencha o formulário: tenha em mãos o número do seu CPF e o número de registro da sua CNH. Você precisará preencher um formulário online com seus dados pessoais e de contato. Agende os exames: após o preenchimento, o sistema indicará as clínicas credenciadas mais próximas para a realização do exame de aptidão física e mental. A avaliação psicológica é obrigatória para condutores que exercem atividade remunerada (EAR) ou quando há indicação técnica. Emita a guia de pagamento: com os exames agendados, o sistema vai gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente à taxa de renovação, no valor de R$ 138,96. O valor do exame médico é pago diretamente na clínica, R$ 90 para o exame clínico e R$ 90 para o psicotécnico (um extra de R$ 88,72 caso necessário repetir). Realize o pagamento: o pagamento do DAE pode ser feito em bancos credenciados, casas lotéricas ou por meio de aplicativos bancários. Receba a nova CNH: após a aprovação nos exames e a confirmação do pagamento, a CNH física será enviada para o endereço cadastrado em até 10 dias úteis. A versão digital fica disponível no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" em até 24 horas.

Quem pode fazer o processo online?

Para utilizar o serviço digital, o condutor precisa atender a alguns requisitos básicos. A facilidade está disponível para a maioria dos motoristas, mas há exceções. Veja quem pode solicitar:

Condutores com CNH de categorias A, B ou AB, com foto e dados atualizados no sistema do Detran-MG.

A carteira de habilitação precisa ter sido emitida em Minas Gerais e estar em situação regular, sem bloqueios como suspensão ou cassação.

Não pode haver necessidade de alteração de dados, como mudança de nome ou inclusão de atividade remunerada (EAR).

