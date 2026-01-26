Assine
VAZAMENTO

Veja imagens do extravasamento de água em mina da Vale, em Congonhas

Extravasamento de água foi registrado na mina Viga, da Vale, entre a Plataforma e o Esmeril, em Congonhas

Estado de Minas
  • Rompimento de estrutura na barragem da Vale Mina da Viga
    Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM
  • Rompimento de estrutura na barragem da Vale Mina da Viga. Na foto, parte da estrada dentro da mina cedeu.
    Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Na foto, parte da estrada dentro da mina cedeu. Foto: Edesio Ferreira/EM
