VAZAMENTO
Veja imagens do extravasamento de água em mina da Vale, em Congonhas
Extravasamento de água foi registrado na mina Viga, da Vale, entre a Plataforma e o Esmeril, em Congonhas
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM
-
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Na foto, parte da estrada dentro da mina cedeu. Foto: Edesio Ferreira/EM
-
-
Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Foto: Edesio Ferreira/EM