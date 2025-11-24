IPTU: prazo para garantir até 30% de desconto em BH se encerra no domingo

Moradores da capital mineira que querem garantir até 30% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026 de Belo Horizonte têm até domingo (30/11) para apropriar os créditos do programa BH Nota 10. A iniciativa permite transformar parte dos gastos com serviços prestados por empresas da cidade em abatimento no imposto municipal.

Criado em 2010 pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para incentivar a emissão da nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) e combater a sonegação de impostos, desde 2017 o programa passou a atender exclusivamente pessoas físicas, funcionando como uma forma de reconhecimento aos moradores que solicitam a nota fiscal ao contratar serviços na cidade.



O benefício vale para quem solicitou a inclusão do CPF nas notas fiscais emitidas por estabelecimentos do município entre novembro de 2024 e outubro de 2025. A cada NFS-e solicitada, o contribuinte acumula créditos que podem ser apropriados no sistema.

Para participar, o contribuinte deve acessar o site do BH Nota 10, clicar em "apropriar créditos" e consultar em "seus créditos." O usuário pode consultar os créditos acumulados, verificar as notas fiscais recebidas e escolher para qual imóvel o desconto será aplicado. O sistema também permite enviar denúncias contra estabelecimentos que se recusam a emitir NFS-e, prática que configura infração tributária.



O procedimento é simples, para quem fará a apropriação pela primeira vez em um imóvel próprio, não é necessário cadastro prévio. Já para ajustes, inclusão ou exclusão de imóveis, destinação de créditos a imóveis de terceiros ou consultas detalhadas, é obrigatório possuir cadastro site do Governo Federal [Gov.br].



De olho no desconto, a professora Viviane Felix Campos, de 50 anos, moradora do Bairro Serrano, na Pampulha, contou que ela e o marido já tinham o hábito de pedir notas fiscais, mas afirmou que “o programa nos incentivou ainda mais”. Ao acumular as notas ao longo do ano, o casal conseguiu garantir R$ 420 de desconto, valor que, segundo ela, “sem dúvidas, ajuda muito” na redução do IPTU, imposto que considera caro.



Viviane destaca que é a primeira vez que participa do programa e o desconto trouxe um alívio importante no orçamento da família. Ela reforça o quanto o benefício faz diferença. Para ela, a participação valeu tanto a pena que já está decidida a continuar no programa: “Sempre! Agora quero muito mais”, afirmou.



Para que o crédito funcione e gere descontos no IPTU, o contribuinte precisa estar sem nenhuma dívida com o município em 1º de janeiro de 2026.



A administração municipal reforça que as notas estaduais não geram créditos. Além do desconto no IPTU, o programa incentiva práticas sustentáveis ao reduzir o uso de papel por meio da emissão eletrônica.

Data: até 30 de novembro (domingo)

Para mais informações: acesse o portal

