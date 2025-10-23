Assine
Cursos gratuitos na Grande BH prometem capacitar 540 mulheres por ano

A Casa Marina oferece cursos profissionalizantes e promete capacitar centenas de mulheres por ano em Ribeirão das Neves

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
23/10/2025 20:34

Sala de aula da Casa Marina
Sala de aula da Casa Marina, localizada em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH crédito: Ruan Pablo/Divulgação

A Casa Marina, inaugurada neste mês em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, está oferecendo cursos gratuitos de cabeleireiro, corte e costura, manicure e pedicure, e cuidador de idosos, todos destinados a mulheres. As aulas acontecem nos turnos da manhã e da tarde, e cada curso têm três meses de duração. A meta é capacitar cerca de 540 mulheres por ano. 

O espaço fica dentro da Cidade dos Meninos, no Bairro Savassi, e é uma iniciativa do Instituto Marina e Flávio Guimarães, do Grupo BMG, em parceria com o Sistema Divina Providência. Segundo Rosana Aguiar, diretora executiva do instituto, as vagas para o primeiro ciclo se esgotaram rapidamente.

Ribeirão as Neves foi escolhida para sediar a primeira Casa Marina e, de acordo com Rosasa, outras serão inauguradas em breve. "Quando investimos na capacitação de mulheres, a situação de vulnerabilidade da comunidade ao redor diminui e o acesso à saúde e educação da família aumentam", contou.

Vanessa de Souza Santos, de 42 anos, é mãe de dois filhos e uma das primeiras alunas da turma de cabeleireiro. “A especialização vai me ajudar a trabalhar em casa e continuar cuidando dos meus filhos. Atualmente, tenho um salão na garagem e pretendo expandir”, disse.

As participantes também terão oficinas de Educação Financeira, Empreendedorismo e Inclusão Digital, além de atendimento psicossocial e rodas de conversa sobre saúde e bem-estar para que além da competência técnica estejam preparadas para executar a gestão dos seus negócios.

Serviço

Local: Rua Ari Teixeira da Costa, 1.500, Bairro Savassi, Ribeirão das Neves

Horário dos cursos: manhã das 7h30 às 11h30; tarde das 13h às 17h

Informações: (31) 3614-9157 | www.institutomfg.com.br

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

cursos-gratuitos empreendedorismo mulheres ribeirao-das-neves rmbh

