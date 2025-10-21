Estado de Minas concorre em duas categorias na final do Prêmio CDL
Matérias sobre valorização do comércio do Hipercentro de BH e de visita a fábrica histórica de balas foram selecionadas na 13ª edição do prêmio
O Estado de Minas está entre os finalistas do 13º Prêmio CDL/BH de Jornalismo, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, com dois especiais, um deles concorrendo na categoria principal, criada na edição deste ano em homenagem aos 65 anos da entidade.
A reportagem multimídia “Hipercentro em movimento: comércio de rua de BH busca se reinventar”, das repórteres Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, é uma das finalistas da categoria Especial 65 anos CDL/BH.
O especial publicado no site, na versão impressa do jornal e no canal do Portal Uai no YouTube em formato de documentário revelou como lojistas tentam se reinventar para atrair e, principalmente, manter clientes fiéis em um mercado cada vez mais competitivo, à sombra das vendas on-line, e ainda em recuperação após a pandemia de COVID-19.
O Estado de Minas também está na final do Prêmio CDL/BH na categoria Repórter-Fotográfico, com imagem do repórter-fotográfico Leandro Couri para o especial “Uma fantástica fábrica de doces: Lalka comemora seu centenário em 2025”, sobre a icônica fábrica de balas Lalka, marca fundada em 1925 pelo imigrante polonês Henryk Grochowski, atualmente comandada por seus descendentes.
O que é o Prêmio CDL/BH?
O Prêmio CDL/BH de Jornalismo foi criado em 2012 para reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa e acadêmico na produção de conteúdos que fortalecem o ambiente de negócios e promovem o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais.
As reportagens finalistas foram selecionadas por uma comissão julgadora formada por profissionais de comunicação, representantes de entidades do setor e especialistas convidados.