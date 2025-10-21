Assine
Estado de Minas concorre em duas categorias na final do Prêmio CDL

Matérias sobre valorização do comércio do Hipercentro de BH e de visita a fábrica histórica de balas foram selecionadas na 13ª edição do prêmio

Repórter
21/10/2025 15:22

Variedade e possibilidade de testar produtos na hora são alguns dos atrativos do comércio do Hipercentro de BH
Variedade e possibilidade de testar produtos na hora são alguns dos atrativos do comércio do Hipercentro de BH

O Estado de Minas está entre os finalistas do 13º Prêmio CDL/BH de Jornalismo, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, com dois especiais, um deles concorrendo na categoria principal, criada na edição deste ano em homenagem aos 65 anos da entidade.

A reportagem multimídia “Hipercentro em movimento: comércio de rua de BH busca se reinventar”, das repórteres Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, é uma das finalistas da categoria Especial 65 anos CDL/BH.

O especial publicado no site, na versão impressa do jornal e no canal do Portal Uai no YouTube em formato de documentário revelou como lojistas tentam se reinventar para atrair e, principalmente, manter clientes fiéis em um mercado cada vez mais competitivo, à sombra das vendas on-line, e ainda em recuperação após a pandemia de COVID-19.

Moda, cosméticos, calçados, eletrônicos e muitos outros produtos compõem a paisagem do comércio do Hipercentro de BH-Mannu Meg/EM/D.A Press
Moda, cosméticos, calçados, eletrônicos e muitos outros produtos compõem a paisagem do comércio do Hipercentro de BH
Na tradição do Hipercentro de BH, as tendências digitais - como os Labubus - estão por todos os lugares-Mannu Meg/EM/D.A Press
Na tradição do Hipercentro de BH, as tendências digitais - como os Labubus - estão por todos os lugares
Variedade e possibilidade de testar produtos na hora são alguns dos atrativos do comércio do Hipercentro de BH-Layane Costa/EM/D.A Press
Variedade e possibilidade de testar produtos na hora são alguns dos atrativos do comércio do Hipercentro de BH
No Hipercentro de BH, ofertas recorrentes são essenciais para a atrair clientes em qualquer época do ano-Larissa Kümpel/EM/D.A Press
No Hipercentro de BH, ofertas recorrentes são essenciais para a atrair clientes em qualquer época do ano
Consumidores percorrem as ruas do Hipercentro em busca de variedade e economia-Larissa Kümpel/EM/D.A Press
Consumidores percorrem as ruas do Hipercentro em busca de variedade e economia

O Estado de Minas também está na final do Prêmio CDL/BH na categoria Repórter-Fotográfico, com imagem do repórter-fotográfico Leandro Couri para o especial “Uma fantástica fábrica de doces: Lalka comemora seu centenário em 2025”, sobre a icônica fábrica de balas Lalka, marca fundada em 1925 pelo imigrante polonês Henryk Grochowski, atualmente comandada por seus descendentes.

As icônicas balas de maçã passam por uma peneira para a retirada das aparas
As icônicas balas de maçã passam por uma peneira para a retirada das aparas


O que é o Prêmio CDL/BH?

O Prêmio CDL/BH de Jornalismo foi criado em 2012 para reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa e acadêmico na produção de conteúdos que fortalecem o ambiente de negócios e promovem o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais.

As reportagens finalistas foram selecionadas por uma comissão julgadora formada por profissionais de comunicação, representantes de entidades do setor e especialistas convidados.

