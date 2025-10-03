Justiça bloqueia bens de pais de adolescentes envolvidos em morte de jovem

Os pais dos dois adolescentes, ambos de 14 anos, supostamente envolvidos no assassinato de Melissa Campos, de 14 anos, tiveram os seus bens imóveis bloqueados por determinação da Justiça de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu em maio deste ano dentro de uma sala de aula de escola particular da cidade.

A ação de indenização foi formalizada pelos pais de Melissa e a Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 1 milhão de bens das duas famílias.

A juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, Raquel Agreli, que é tia de Melissa, informou que o processo corre em segredo de justiça.

"A família de Melissa envidará todos os esforços para minimizar os danos e para responsabilizar quem de direito", comentou.

A estudante do 9º ano foi morta com golpes de faca na manhã do dia 8 de maio deste ano, dentro de uma sala de aula do Colégio Livre Aprender, localizado no Bairro Universitário. Segundo testemunhas, o suspeito do crime fugiu, por um campo, aos fundos da escola.

Ele foi localizado na AMG-2595, estrada mais conhecida como Filomena Cartafina, que liga Uberaba aos distritos industriais, e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, acompanhado por responsáveis e advogados. Já no início da noite do crime, o segundo suspeito de envolvimento no crime também foi apreendido por uma equipe da Polícia Civil de Uberaba.

Em junho deste ano os dois adolescentes foram encaminhados à internação pelo prazo de três anos. A medida socioeducativa foi determinada pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberaba.

Três anos é o prazo máximo para a internação de menores de idade, sendo esta a medida mais severa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para crimes graves, como homicídio.