ATENÇÃO, MORADORES! 

Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água nesta terça (30/9) 

De acordo com a Copasa, moradores de três bairros da capital mineira ficarão sem água. A previsão é que normalize durante a noite; saiba quais 

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
30/09/2025 14:53

Torneira gotejando
Segundo a Copasa uma manutenção operacional da companhia poderá interromper o abastecimento de água e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da noite de hoje. crédito: Divulgação

Moradores dos bairros Acaba Mundo, Comiteco e Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira, devem ficar sem água nesta terça-feira (30/9).

Segundo a Copasa uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de água e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da noite desta terça-feira.  

A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. A Copasa destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.  

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

