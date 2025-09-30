Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água nesta terça (30/9)
De acordo com a Copasa, moradores de três bairros da capital mineira ficarão sem água. A previsão é que normalize durante a noite; saiba quais
Moradores dos bairros Acaba Mundo, Comiteco e Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira, devem ficar sem água nesta terça-feira (30/9).
Segundo a Copasa uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de água e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da noite desta terça-feira.
A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. A Copasa destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos