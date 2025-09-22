Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

BH pode ter pancadas de chuva e ventos fortes na tarde desta segunda (22)

Há possibilidade de rajadas de vento em torno de 50 km/h e até 30 milímetros de chuva na capital mineira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/09/2025 14:29

compartilhe

Siga no
x
Segundo o Inmetro deverão acontecer pancadas de chuva no final da manhã e à tarde
Segundo a Defesa Civil deverão acontecer pancadas de chuva até a manhã de terça crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press

A previsão é de chuva para a tarde desta segunda-feira (22/9) em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas de 20 mm a 30 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O alerta vale até as 8h desta terça-feira (23).

Recomendações durante a chuva:

  • Redobre a atenção: evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximo a córregos e ribeirões em momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem permita que crianças brinquem em enxurradas.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial a encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).
  • Em caso de rachaduras em paredes, surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, acione a Defesa Civil.
  • Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber avisos de risco de chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos e deslizamentos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp.

Também é possível se cadastrar por SMS: basta enviar o CEP para o número 40199. O serviço é gratuito. Os alertas ainda podem ser acompanhados pelas redes sociais oficiais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh chuva pancada previsao-de-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay