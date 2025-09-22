BH pode ter pancadas de chuva e ventos fortes na tarde desta segunda (22)

A previsão é de chuva para a tarde desta segunda-feira (22/9) em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas de 20 mm a 30 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O alerta vale até as 8h desta terça-feira (23).

Recomendações durante a chuva:

Redobre a atenção: evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximo a córregos e ribeirões em momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem permita que crianças brinquem em enxurradas.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial a encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).

Em caso de rachaduras em paredes, surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, acione a Defesa Civil.

Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber avisos de risco de chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos e deslizamentos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp.



Também é possível se cadastrar por SMS: basta enviar o CEP para o número 40199. O serviço é gratuito. Os alertas ainda podem ser acompanhados pelas redes sociais oficiais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram.

